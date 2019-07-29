《WWW》21歲李在旭熱吻李多熙好羞！花絮公開他臉全脹紅

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《請輸入檢索詞WWW》捧紅了新生代男星李在旭（이재욱），他與劇中車賢（李多熙飾演）終於認愛，戀情開花結果。其中關鍵一幕接吻戲的幕後花絮釋出，拍第二部戲就獻出螢幕初吻，在排練的時候羞得脹紅了臉，完全變身21歲大男孩。

▲《WWW》21歲李在旭有和李多熙接吻的畫面。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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劇中薛智煥（李在旭角色）與車賢互相知道彼此的心意，卻不敢跨越明星與粉絲的界線，兩人不約而同到了地鐵的失物招領處尋找男方的舊式手機，在四下無人的密閉空間中忍不住對對方的思念與愛意，由女方主動撲上獻吻，兩人正式在一起了！

而這段的拍攝花絮日前由tvN官方YouTube頻道上公開，可以看到拍攝前，李在旭和李多熙站在導演身旁，導演先對男生說，「第一天你名字就上（熱搜）榜了」，李多熙驚訝：「薛智煥也上榜了？」李在旭說，「對啊，到第7名。」李多熙回，「真假？我也看到李在旭的名字上榜耶！」顯示他的高人氣。

▲李在旭排練吻戲，他臉全脹紅。（圖／翻攝自YouTube／tvN DRAMA）

等到關鍵接吻戲上場，李多熙本來要衝上前親吻，卻在親下去之前遭到導演喊卡，害她慌張失措一秒彈開，假裝沒事的左顧右盼後離開，讓李在旭忍不住笑場，旁邊的工作人員也說，「不要笑，不要笑喔！」

為了拍攝吻戲特寫，男性工作人員正在和李在旭針對取景角度對戲，不知道為何他整個人臉部脹紅，完全變成關公模樣，最後兩人在「燈光美氣氛佳」的情況下演完，也是年僅21歲的李在旭第一次嘗試演吻戲。《請輸入檢索詞WWW》最終以4.199%收視收官，台詞與劇情引爆好評。

▼《WWW》幕後花絮公開。（影片來源：YouTube tvN DRAMA）