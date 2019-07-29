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吳克群轉型拍電影慘賠上億！　「5年夢失去所有」謀出路

吳克群去年底（2018年）推出自導自演的電影《為你寫詩》，票房慘敗，讓他在微博上感慨萬千地寫著「一個用5年做的夢，讓我失去了所有」。事實上，吳克群為了拍電影，幾乎賠光上億元積蓄；近期，他積極尋找新唱片公司，要從本業歌手再出發，只是過程仍舊一波三折。

早在2013年，吳克群就開始籌備電影《為你寫詩》，劇本修修改改了4年，他還搬到北京生活，只求能寫出接地氣的好故事。沒想到，花費新台幣2億多元拍攝的電影，票房只開出人民幣1250萬元（約新台幣5700萬元），讓吳克群的導演處女作，慘敗收場。

《為你寫詩》製作費高達港幣6,000萬元（約新台幣2億4,000萬元），吳克群（右）堅持選用新人女主角周依然（左），與投資方意見分歧。

　

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媽媽癌逝　等不到上映

據了解，《為你寫詩》拍攝之初就處處不順，吳克群堅持選用新人女主角周依然，與當時的投資方意見分歧，導致對方撤資，他只能向友人借錢週轉，這也讓他成了電影最大的股東。

吳克群65歲的媽媽，因肺腺癌過世，無法看到吳克群的電影處女作，讓他相當難過。

電影拍攝期間，吳克群65歲的媽媽因肺腺癌住院，他必須兩地奔波，為了爭取與媽媽的相處時間，還不惜暫停拍攝，也因此損失上百萬元，但吳媽媽終究沒有等到電影上映就離世。

吳克群執著完成電影夢，其實是一次轉型的探索。他之前因為工作忙碌、壓力過大，造成突發性耳聾，最後左耳聽力只剩6成，這讓他努力尋找除了當歌手外，還能有什麼突破。

吳克群（右）新歌演唱會，邀請王心凌站台。（天晴音樂提供）

　

承認失敗　事業回原點

電影票房失利，加上口碑不好，吳克群沮喪之餘，也勇於承認失敗，他在微博上寫著「一個用5年做的夢，讓我失去了所有，但說到底，我只是一個想拍電影的傻子而已，這場仗我輸了，徹底輸了。」更慘的是，這部電影不但沒讓他轉型成功，還幾乎賠光了他辛苦多年賺來的錢。

吳克群（右）2016年出席專輯《人生超幽默》發片記者會，無預警說出心裡話，透露這可能是他的最後一張專輯。左為黃子佼。

近期，吳克群重振唱片事業，先是與鼓勵他拍電影的經紀人分道揚鑣，找回昔日戰友合作，並積極尋找唱片公司。吳克群原找上前老闆田定豐，可惜條件未談成，加上對方離職，雙方未能進一步再合作。隨後吳克群轉而向近期簽下許多大咖如田馥甄、信的何樂音樂洽談，他先前受訪時曾說：「夢想你都不敢投資還能如何？大不了丟掉一切回到原點，我沒什麼輸不起的。」如今的吳克群，確實又回到了原點。


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