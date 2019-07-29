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楊丞琳IG曬旅遊照…「海上陽光」被認出　網驚：求婚地點！

記者鄭又菡／綜合報導

藝人楊丞琳與男友李榮浩愛情長跑4年，7月11日接受男友求婚，如今修成正果，外界紛紛獻上祝福。而即將升為人妻的她，近日在IG上分享旅遊心得照，粉絲驚呼：「求婚旅行！」

楊丞琳28日在個人IG上曬出一系列的出遊照，並開心地與粉絲分享4天3夜的小旅行，「回顧各種景色，好美，好療癒！」還俏皮地感謝老天給了好天氣。其中有一張「海上陽光照」被粉絲發現，與當時兩人的環抱放閃照背景相似，因此引起粉絲的好奇，「這些是被求婚的地點齁」、「老天知道他要向你求婚，所以不下雨了」、「回顧求婚麻！」其他粉絲則表示，「明明都是白雲天空，為什麼我還是覺得好甜」、「有愛的人在哪都覺得美！」

▲楊丞琳。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

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▲李榮浩歡度34歲生日，與楊丞琳展現4天3夜小旅行。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳分享的風景照，被發現和李榮浩環抱照場景一模一樣。（圖／翻攝自翻攝自楊丞琳IG）

其實，楊丞琳與男友愛情長跑多年，還曾透露「對方長相不是她的菜」，有關心動原因則表示其實很平凡，「很難得可以碰到一個就是妳出門的時候，妳會問他這樣搭這雙鞋對不對的男生。」她很少在個人社交平台上公開放閃，10日才罕見地首次在個人IG上曬出閃文，照片中她站在男友身後並趴上前撒嬌，逆光角度下被拍出甜蜜的情侶照，而且掌鏡人是好友金勤。

▲楊丞琳。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

▲李榮浩向楊丞琳求婚成功。（圖／翻攝自李榮浩IG）

▲楊丞琳。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

▲楊丞琳。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

▲楊丞琳與粉絲分享風景照，被猜測是與李榮浩的求婚旅行。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

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