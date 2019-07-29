金希澈突兀現身ITZY地盤！　粉絲秒懂關聯：JYP狂粉認證

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星金希澈堪稱「女團專家」，身為男偶像的他，對於女團也相當有研究，不僅擅長跳女團舞，也非常了解成員，其中，他對JYP家的團體特別喜愛，過去曾告白對於Wonder Girls昭熙、TWICE成員Momo情有獨鍾，近期則是愛上新人女團ITZY。而他身為SM藝人，29日竟出現在ITZY的聽歌會上主持，令觀眾一秒噴笑。

▲▼金希澈身為SM藝人，29日突兀現身ITZY地盤，引起粉絲笑翻。（圖／翻攝自Vlive）



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金希澈對於ITZY的喜愛程度，在節目《認識的哥哥》上展露無遺，熟記每位成員名字是基本，連ITZY的歌曲舞蹈都難不倒他。ITZY相隔5個月回歸樂壇，29日晚間通過直播舉辦新歌Showcase，身為SM娛樂藝人的他，竟跨刀力挺主持，超突兀現身在記者會，臉上滿滿笑容，也讓粉絲笑翻直呼「狂粉追星追到記者會上」、「李秀滿表示」、「好好笑」。

▲▼金希澈是JYP旗下女團狂粉。（圖／翻攝自IG）



ITZY頂著「TWICE師妹」光環出道，成軍5個月以來，向粉絲證明兩團是截然不同的風格，5位成員藝智、Lia、柳真、彩鈴、有娜實力兼具，因此圈了許多粉絲，此次推出主打歌《ICY》MV推出10小時內突破500萬觀看人次刷新自身紀錄。