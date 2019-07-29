川普批黑人故鄉：鼠輩橫行的噁心地　CNN主播「報新聞一半」哽咽哭了

記者蕭采薇／台北報導

美國總統唐納川普（Donald Trump）雖然以敢言出名，但卻也常因此捲入種族、性別歧視的風波。近來他在推特攻擊美國眾議院議員以利亞康明斯（Elijah Cummings），並指他的鄉巴爾的摩是「惡心的、老鼠和嚙齒動物遍地的混亂之地。」同樣是非裔的CNN主播維克多布萊克威爾（Victor Blackwell）在播報這則新聞時，忍不住哽咽紅了眼框。

▲美國總統川普，近日槓上眾議員康明斯。（圖／合成圖／路透）

康明斯之所以為成為川普砲轟的對象，在於他近日開始調查政府移民政策，加上康明斯曾批評川普是種族主義者，因而讓川普在推特重砲批評，要他管好自己「噁心、老鼠橫行」的選區。由於當地超過53％是非裔美國人，這則貼文再次掀起川普種族歧視的爭議。

請繼續往下閱讀...

▲川普重砲批康明斯，並稱他的家鄉巴爾的摩是鼠輩橫行的噁心地。（圖／翻攝自YouTube／CNN）

同樣是非裔美國人的CNN主播維克多布萊克威爾，在報導這則新聞時，敘述川普說道「巴爾的摩是惡心的老鼠和嚙齒動物遍地的混亂之地。」、「沒有人類想住在那裡！」時，突然咬住嘴唇說不出話。

▲主播維克多布萊克威爾，播報川普「種族歧視」的言論時哽咽紅了眼框。（圖／翻攝自YouTube／CNN）



維克多布萊克威爾接著泛淚，並哽咽表示：「總統先生，你說的這個沒有人類願意居住的地方，我的家人、朋友，都住在那個地方，我們為自己家鄉感到自豪！」這對影片立刻在網路引起極大迴響，許多人被維克多捍衛故鄉和人權的反應感動，但也有人認為，身為主播不該夾帶個人情緒。

▲主播維克多布萊克威爾，播報川普「種族歧視」的言論時哽咽紅了眼框。（圖／翻攝自YouTube／CNN）