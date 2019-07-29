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萊恩雷諾斯暗示《死侍3》回歸漫威宇宙？「1張圖洩密」網暴動：第4階段

記者洪文／綜合報導

漫威工作室才剛公布「漫威電影宇宙第4階段」10部作品，以及未來將在「第5階段」推出的計畫，包括《驚奇4超人》、《X戰警》等片，就是沒有《死侍3》，令粉絲相當失望。「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）28日首度發聲，「新的名字」瞬間讓網友暴動了：「漫威第5階段！」

▲▼粉絲等不及《死侍3》，希望漫威工作室趕快推出。（圖／《死侍2》劇照）

▲粉絲等不及《死侍3》，希望漫威工作室趕快推出。（圖／《死侍2》劇照）

萊恩雷諾斯2011年主演《綠光戰警》票房慘敗，因此福斯影片一開始對於拍攝《惡棍英雄 死侍》一直無法做出決定，直到2014年7月一支他自製的「測試影片」突然外流，並在網路上造成熱烈討論，才導致福斯改變決定。過去一直外傳這支影片是他本人外流的，不過他始終堅稱並非他所為。

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▲▼萊恩雷諾斯《死侍2》北京發佈會。（圖／CFP）

▲迪士尼、福斯合併之後，「死侍」一角將繼續由萊恩雷諾斯飾演。（圖／CFP）

時隔5年，萊恩雷諾斯在Instagram曬出一張照片，貼文寫下：「調查進入第5年，或者我叫它『第5階段』，就這一點來說，我愛陰謀論。#洩密一周年」。照片中列出「洩密案」可能的15位嫌疑人，包括「金鋼狼」休傑克曼、他的老婆「花邊教主」布蕾克萊芙莉以及在《綠光戰警》演出他的工程師好友的《雷神索爾3》導演塔伊加維迪提等人，其中一張便條紙附註：「70％不是我做的！」

▲▼萊恩雷諾斯暗示《死侍3》回歸漫威電影宇宙。（圖／翻攝自萊恩雷諾斯Instagram）

▲萊恩雷諾斯暗示《死侍3》回歸漫威電影宇宙。（圖／翻攝自萊恩雷諾斯Instagram）

PO文一出，「第5階段」這個詞，網友立刻聯想到「漫威第5階段」，該留言已經突破2800個按讚數。對於「洩密案」，《死侍》漫畫創作者羅布利菲爾德（Rob Liefeld）則在底下留言：「大家都知道是布蕾克萊芙莉洩露影片的，這怎麼還需要討論呢？」

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死侍, 漫威, 萊恩雷諾斯

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