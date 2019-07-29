《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

記者許皓婷／綜合報導

《綜藝玩很大》自播出後話題不斷，28日迎來最新一集，節目到了金門出外景，黃隊隊長由趙駿亞擔任，隊員是無尊、體育主播卓君澤（卓卓）及邵岱兒（Debbie），黑隊依舊由小鬼帶領，隊員則是宛宛兒、女模吳采臻（Grace）及壯壯。

▲《玩很大》最新一集陣容。（圖／翻攝自Instagram／《綜藝玩很大》）

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《玩很大》28日播出最新一集，在其中一個關卡，隊長需要完成指定任務才能過關，若失敗，隊員就必須來回爬坡拿到道具，趙駿亞需要將球放在頭上，然後準確投進前方桶子，但他在前幾次一直失敗，導致卓君澤來來回回跑了許多次，體力不堪負荷的她，似乎有些微動怒，並怪罪男方一直失敗，更直呼：「我們可以要求換隊長嗎？」趙駿亞則解釋自己壓力也非常大，她則不滿地回嗆：「你想過我們的腿嗎？」氣氛一度尷尬。

▲卓君澤怪趙駿亞輸掉比賽。（圖／翻攝自YouTube）

而卓君澤怪罪趙駿亞的片段，在網路上掀起熱議，網友更紛紛砲轟：「那個卓卓嘴好賤，那麼容易過班長不會一次就過嗎」、「黃隊感覺玩到走心了，中間卓怪趙的時候趙感覺是真的不爽」、「卓君澤太會怪人了啦」，但也有人認為卓君澤只是真性情、說話直接，無需太過在意。

▲網友留言。（圖／翻攝自YouTube）

