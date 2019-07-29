一年拍12部電影　甄珍忙到沒時間睡覺！誤把殺蟲劑當髮膠噴

記者蕭雅玲／台北報導

甄珍近期在高雄舉辦個人影展，日前上節目透露16歲參加電影公司招考，從3700人中脫穎而出，被李翰祥導演視為「甄選而出的珍珠」，因此取名為「甄珍」。出道19年拍了85部電影，最高紀錄手上同時有四部戲在拍，從不覺得自己是個明星或演員，拍戲對她來說，就像是公務員般每天上下班機械化工作。

▲甄珍年輕時期，一年最高紀錄拍過12部電影。（圖／TVBS提供）

甄珍在17歲開始演電影，紅極一時的她曾在一年拍12部電影，回憶當時每拍完一場戲，另一部戲的人就在門口等，而她每天跟著車到處晃，也沒有睡覺時間。幸好天生麗質不太需要補妝或卸妝，也多了些休息時間，對此她感恩說：「是老天爺賞飯吃，我妝不用補的，只要口紅畫一畫就好！」

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也因長年沒日沒夜的拍戲，讓她體力不堪負荷，拍《彩雲飛》時，某次拍戲的空檔才剛睡著就被叫起來化妝，迷迷糊糊之間，誤拿殺蟲劑當髮膠往頭上噴，當下心慌想著該怎麼辦？又因沒時間重新洗頭或化妝，當下忍不住自問：「為何要這麼辛苦！」眼淚還往肚裡吞。

而現在甄珍退居螢光幕後，很珍惜可以自由自在過生活的人生，平常跟朋友吃吃飯，晚上跟兒子在一起，生活就是這麼簡單！笑言：「人都老了，只求能夠健健康康，快快樂樂的過晚年就好！」