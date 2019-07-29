不想再掀男人內褲…小S決定露出真面目！　製作人揭20年秘辛

▲小S成為知名的綜藝天后，私下跟台上很不一樣。B2（陳彥銘）認為，小S越來越想做自己，也越來越自在。（圖／鏡週刊）

文／陳彥銘（B2）

請繼續往下閱讀...

我和小S陸陸續續合作了20年， 她私下跟鏡頭上是相反的極致，比如說她私下是完全不社交的人，禮貌到一個你無法想像的地步，但下一秒她走上台就變成另一個狀態。

記得我一畢業，進去製作公司第三天就遇到小S，那時候我們做一個節目叫《綜藝三寶FUN》，應該很多人都沒聽過，因為我們走得太前面了，只做了10集就收掉。我們做很多瘋狂的事，有一集小S抽到一個任務，要收集7個穿不同顏色內褲的人，我覺得這個任務很難，但她卻是最快完成的人。

小S打給偉忠哥，問他今天穿什麼顏色的內褲？偉忠哥說紅色的，然後她就馬上跑去健身房。我永遠記得那個畫面，真是太幽默了，一個老闆在那邊跑步，然後被拉內褲。

※以前小S會很在乎大家對她的看法，現在她能夠釋懷了，她想做更趨近於私下的自己。

小S就是這麼瘋癲，對錄影不顧一切、很拚命的一個人，她天生吃這行飯，很多東西都無師自通，知道什麼時間點該講什麼話、該做什麼事。舉個例子來說，以前《康熙來了》錄影的時候，只要康永哥說到「是喔這個很可愛」，我們就知道他已經在想下一個話題，小S在這個時間點會馬上接話，跟康永哥做另外一個互動，這個是沒有人告訴她的，但她會知道這個時間點要幫忙主持人想下個話題。

▲小S經常為了節目效果猛吃男明星豆腐，在B2看來，那是她為了節目效果所做出的犧牲，中為馮紹峰、又為蔡康永。



要說小S這些年來有什麼不同，應該是她到了某個年紀之後，心境上的轉變。以前她會很在乎上節目前的每一件小事，鞋子對不對、衣服好不好，或是大家對她的看法。現在她能夠釋懷了，她想做自己，想做更趨近於私下的自己，而不是螢光幕上大家看到的瘋癲的小S。

她不再以摸藝人身體當做娛樂效果，其實你叫她摸，她是不太敢摸的，但為了節目內容，她會犧牲，你跟她講幾句，她就會說：「好啦！我去摸啦！」現在的她會用別的方式表達，例如自嘲說：「我走不下來！我累了！」

但她現在還是一樣沒自信，她原來的自我是沒變的。

▲螢光幕上光鮮亮麗又誇張，私下小S（右）的打扮相當樸素，連帶也影響女兒們的穿著



在做《真相吧！花花萬物》時，有一天，半夜2、3點，她突然傳訊息給我，很感性地說：「做節目這麼久，我覺得好累喔！我要更做自己、讓節目更有趣，讓大家更喜歡我們。」

通常我把腳本、大方向給她之後，她就知道該怎麼做，很難得她會這麼認真的跟我討論節目，所以我跟她說：「不用擔心不有趣，就算不做那些，大家也會很喜歡妳。」講了1個多小時，隔天起來，我問小S，她卻完全不記得這件事，原來前一晚她喝醉了，根本不記得和我說了什麼。

B2 本名陳彥銘，綜藝節目製作人、導演、編劇、配音員、服裝設計師，現自組公司B2 Studio 米兔哥娛樂股份有限公司。 代表作品：《模范棒棒堂》《大小愛吃》《康熙來了》《真相吧！花花萬物》



更多鏡週刊報導

【懷念大明星】去醫院見梅艷芳要打暗號 一見我就哭了

【我眼中的大明星】戲劇性的唐綺陽 初次見面問可以卸妝嗎

【我眼中的大明星】零緋聞都是狗仔害的？蕭敬騰曾經「有一些對象」