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王心凌忙巡演近一個月...回家待三天　掛念兒子「想好好陪他」

記者蔡琛儀／台北報導

王心凌近日展開全新巡演，去年有粉絲在網上敲碗，表示期待能看到王心凌、張韶涵與楊丞琳合體，還打趣封這是地表最強女子團體「CAR」 （ C = Cyndi 王心凌， A = Angela張韶涵 ， R = Rainie楊丞琳），這次王心凌開唱，就特別選唱了這兩位好友的經典作，滿足了歌迷期待。

▲▼ 王心凌。（圖／天晴音樂提供）

▲▼ 王心凌全新巡演目前正如火如荼進行中。（圖／天晴音樂提供）

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▲▼ 王心凌。（圖／天晴音樂提供）

這場演唱會上，王心凌演唱歌迷票選最想要聽到的「非主打歌」《小星星》，並重新詮釋了張韶涵《隱形的翅膀》、楊丞琳《曖昧》。前陣子感冒的王心凌，由於演出前病情未痊癒，讓她心裡很忐忑，深怕唱不好好友的歌曲，尤其在她一直咳嗽不止的狀態之下，壓力更大，所幸滿場粉絲反應超級熱烈，這也她首度公開演唱同期出道好友的歌。

▲▼ 王心凌。（圖／天晴音樂提供）

▲▼ 王心凌日前在演唱會上詮釋同期好友張韶涵、楊丞琳的歌曲。（圖／天晴音樂提供）

▲▼ 王心凌。（圖／天晴音樂提供）

結束上海演唱會之後，她回台短暫停留三天，就繼續飛往鄭州、周口演出，接著要前往長沙舉辦巡迴演唱會，連續將近一個月馬不停蹄，王心凌說最掛念不下的就是自己的狗兒子「布魯托」，希望這段時間忙完之後可以好好地陪他。

▲▼ 王心凌。（圖／天晴音樂提供）

▲▼ 王心凌期望演唱會結束後能回家好好陪伴狗兒子「布魯托」。（圖／天晴音樂提供）

▲▼ 王心凌。（圖／天晴音樂提供）

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