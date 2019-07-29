歷經兩次失敗婚姻　甄珍笑認「迷糊」做出人生最大錯誤

記者蕭雅玲／台北報導

甄珍近期出傳記《真情真意》上節目接受專訪，有著小迷糊形象的她，被問到有沒有做過「大迷糊」的事？她笑回：「大迷糊的事就是，我兩次的婚姻都是不經大腦。」話雖如此，兒子章立軒的出現，還是讓甄珍得到此生最快樂的滿足！

▲甄珍近期出個人傳記上節目做宣傳。（圖／TVBS提供）

回首過去兩段婚姻，第一任丈夫謝賢，對甄珍一直都是非常照顧，疼愛有加，兩人最後卻在誤會中分開，接著遇到第二任丈夫劉家昌，雖然聰明有才華，年輕時也是仗義有為的人，但隨著年紀增長，脾氣變得比較暴躁，為了給自己及兒子更多的安全感，她選擇結束這段婚姻。

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39歲那年她生下了兒子章立衡，讓她個性完全變調，為了照顧兒子，她把時間全留給小孩，卻也因此常把自己搞得神經兮兮，「我可以晚上去幫他蓋被，回房間時又覺得他會太熱，再去把被子拉開，想想怕他冷，又再去幫他蓋薄一點的毛巾。」整晚就這樣一直來來回回好幾次，幾乎沒法專心睡覺。

節目中她也提到，當時為了全心照顧小孩，都得在小孩入睡後才有時間做其他的事，半夜11、12點洗奶瓶，累到只能跪在地上洗，猛力搓洗的結果，讓她手上腫了一個包，直到現在都還沒消！雖然第二段婚姻以結束告終，但她卻很滿足，因為生命中有了章立軒，彷彿是上天賜給甄珍最寶貴的天使，也是她人生中最快樂的滿足！