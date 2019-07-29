許維恩曬「耳上極短髮」招牌長髮掰掰了！　大眼挺鼻撞臉3女星

記者阮巧雯／綜合報導

藝人許維恩擁有混血兒立體五官、白皙皮膚和纖細身材，加上一頭及腰秀髮，仙氣逼人，完全看不出來快要40歲。她29日在IG上傳影片，一改招牌飄逸長髮，全新「短髮」讓粉絲看了驚呼：「以為是郭雪芙！」

▲許維恩擁有一頭飄逸秀髮。（圖／翻攝自IG／sharon701111）

請繼續往下閱讀...

影片中，許維恩頂著一頭耳上極短髮，更加突顯精緻五官，換掉萬年招牌髮型，不知道是戴了假髮還是將髮尾藏起。她也在PO問粉絲：「怎樣～我適合短髮嗎？」引來不少人留言回應：「超級適合」、「女神怎樣剪都好看」。但也有網友還是比較喜歡長頭髮表示：「不適合」、「還是喜歡長髮…」、「長髮比較引人注目」。

▲許維恩短髮造型引來正反兩面回應。（圖／翻攝自IG／sharon701111）

許維恩換了短髮新造型，意外撞臉3位女星，有網友留言說「以為是郭雪芙」、「像《惡靈古堡》的艾達王（李冰冰）」、「很像蕭亞軒。」其實這4人都有共通點，就是大眼挺鼻和巴掌小臉，五官精緻立體，氣質、神韻皆有些相似。

▲網友認為許維恩短髮長得很像蕭亞軒、郭雪芙，和大陸女星李冰冰 。（圖／翻攝自許維恩、郭雪芙、蕭亞軒IG、資料照）



在 Instagram 查看這則貼文 許維恩 sharon（@sharon701111）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 29 日 上午 12:22 張貼

▲許維恩PO影片秀短髮新造型。（影片取自IG，如遭刪除敬請見諒。）