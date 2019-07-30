獨／沈玉琳掰了《冰冰》發大財！　尾牙半個月接25場狂賺500萬

記者蕭雅玲／台北報導

沈玉琳確定不續約主持《我愛冰冰Show》節目，日前接受《ETtoday星光雲》電訪原因曝光，他證實：「下半年尾牙、跨年與選舉場同時開跑，怕到時沒時間，所以只跟製作單位簽了一季的約！」雖然現在尚未進入尾牙「旺季」，但已有不少廠商找上門，「每天手機叮叮咚咚來敲工作，半個月就接下25場尾牙主持工作」，若以去年的酬勞來算，一場18萬到25萬元酬勞，粗估半個月就進帳500萬元！

▲沈玉琳被封尾牙人氣主持王。（圖／中天提供）

沈玉琳去年光是尾牙加春酒主持就接了65場，就有約1300萬元進帳！今年還沒進入真正的尾牙旺季，也已接了25場尾牙主持工作，距離年底尾牙季還有4、5個月，笑言；「以這速度接工作，要突破去年尾牙主持紀錄應該不難！」

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沈玉琳在短短半個月內就接了25場尾牙場，成為全台人氣尾牙主持人，被問到酬勞是否會漲？他幽默回應說：「接工作是做口碑，尤其經濟沒好轉，不好意思漲，且多數找我主持是回頭客，沒有叫我打折、已經是優惠，不可能隨便喊漲！」

▲沈玉琳半個月接下25場尾牙主持工作。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

因為每年下半年工作量都會激增，讓沈玉琳曾經最高紀錄一天接過三場，收入大增的情況下，卻也付出相當代價，忙到幾乎沒時間與家人見面，所以只能利用每天早上十點尾牙開始前、晚上九點尾牙結束後，才有短暫的時間與老婆、小孩相處。