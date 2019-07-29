《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

記者蕭采薇／台北報導

南韓選秀節目《PRODUCE X 101》剛落幕，選出11名男偶像組成「X1」，將進行限定5年的團體活動。尚未開播前，播受討論的練習生，就是曾參與韓劇《天空之城》的14歲演員李宥珍。雖然最後他只得到55名並中途就因淘汰而離開了比賽，不過李宥珍近照曝光後，掀起不小的討論。

▲在《天空之城》飾演秀韓的李宥珍，參賽《PRODUCE X 101》時還有嬰兒肥。（圖／翻攝自Mnet）

李宥珍在《天空之城》飾演「珍熙家獨子」秀韓，該劇打破多項收視紀錄，成為近年來最受歡迎韓劇，也讓14歲的他在《PRODUCE X 101》尚未開播前，就成為備受矚目的練習生。原本是演員的李宥珍，相關人士他對音樂活動十分有興趣，也努力準備著朝歌手發展。

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▲李宥珍超高後激瘦。（圖／翻攝自韓網）



雖然最後只得到55名，無緣以偶像歌手出道，不過李宥珍近照最近在韓網成為話題。原本在《天空之城》和《PRODUCE X 101》時，長相都還像孩子的李宥珍，近來不但突然抽高，嬰兒肥也消了下去，完全進化成單眼皮「偶像臉」帥哥。

▲李宥珍如今是單眼皮帥哥，更被稱讚有「偶像臉」。（圖／翻攝自韓網）

近照公開後在粉絲間引發話題，不少人直喊：「瘦了好多！」、「果然減肥是最好的整形。」也有人說：「當時如果長這樣，我一定PICK他！」更有許多人鼓勵他，只要繼續撐強實力，這樣的長相絕對有辦法出道的。

▲李宥珍如今是單眼皮帥哥，更被稱讚有「偶像臉」。（圖／翻攝自韓網）