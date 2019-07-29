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「闇黑超人」血染全鎮！《靈異乍現》挑戰倫理道德最大極限

記者洪文／綜合報導

《星際異攻隊》導演詹姆斯岡恩（James Gunn）看見「英雄主義」外的全新元素，帶領旗下御用特效團隊一手打造《靈異乍現》（Brightburn）這部「超級英雄恐怖片」，誓言將顛覆這個長久以來獨佔電影票房鰲頭的超級英雄電影世界，打造前所未見的限制級超級英雄故事。

▲▼《靈異乍現》劇照。（圖／索尼影業提供）

▲▼《靈異乍現》劇照。（圖／索尼影業提供，以下同）

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▲▼《靈異乍現》劇照。（圖／索尼影業提供）
 
導演詹姆斯岡恩表示：「我很喜歡這部電影，因為這是對超級英雄類型片的全新詮釋。這是一種前所未見的電影類型，完全以恐怖片的角度拍攝一部超級英雄片，這也是一個超級英雄神話更寫實逼真的呈現方法。」

▲▼《靈異乍現》劇照。（圖／索尼影業提供）

在《靈異乍現》中的托莉認為她的兒子將為這個世界帶來榮耀，而且會幫助世人，但現實總與理想中有一段差距。導演詹姆斯岡恩坦言，一個具有超能力的外星人降臨地球本身就是一個非常可怕的概念。而他希望當觀眾在看這部電影的時候，除了會打從心底認定他就是一個駭人的鬼魅外，更宛如是一個如天魔版的「闇黑超人」。

▲▼《靈異乍現》劇照。（圖／索尼影業提供）
 
本次擔任《靈異乍現》編劇，同時也是詹姆斯岡恩堂弟的布萊恩岡恩則補充說：「超級英雄片中有各種不同的超能力，我們發現如果你受到這些超能力的攻擊，一定會是非常恐怖的經驗。飛行可能如鬼魅般詭異；眼睛發出雷射光可能如惡魔般駭人；超人力量也可能變得很可怕。只要把這些超能力再放大一些，就會變成一件非常恐怖的事情。」

▲▼《靈異乍現》劇照。（圖／索尼影業提供）

▲▼《靈異乍現》劇照。（圖／索尼影業提供）
 
《靈異乍現》描述一位長久以來試圖克服不孕症的母親托莉布萊爾（伊莉莎白班克斯 飾），在意外中撿到了一名男嬰布蘭登（傑克森鄧恩 飾）後，終於完成了自己想當母親的願望。而即將進入青春期的布蘭登，表面上雖看似聰明伶俐且才華洋溢，但隨著年齡的增長，他體內所蘊含的強大黑暗力量卻開始完全顯現。在內心扭曲且變態的慾望驅使，布蘭登開始做出一件件脫序行為，將身邊的人暴露在極大危險之下，並成為一個兇殘的掠食者，更對平靜的小鎮帶來巨大的衝擊。

《靈異乍現》將於8月7日在台上映。

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靈異乍現, 闇黑超人, 詹姆斯岡恩

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