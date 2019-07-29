放話唱免錢！林育羣突襲同志婚禮　一開口⋯主角秒爆哭

記者許逸群／台北報導

《星光雲！RUN新聞》今（29日）播出「婚禮特企」，邀請到美聲歌手林育羣（小胖）來為「小銘小玄」的同志婚禮獻唱。在同婚合法後，林育羣曾放話：「第一對找我當婚禮歌手的同志朋友，我免費唱！」他果真說到做到，很快地答應，並說：「既然來了，那就讓大家好好體驗三首歌！」唱好唱滿。

▲▼林育羣擔任婚禮歌手「唱好唱滿」。（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

小銘原先就是林育羣的鐵粉，希望可以帶給另一半小玄滿滿地驚喜與開心，林育羣也是首次受邀擔任同志婚禮的表演歌手，「我覺得很榮幸，希望今天可以來一個超棒的驚喜！」林育羣也不負眾望，從婚禮門口外開唱進場，光是第一句就立刻讓不知情的小玄瞬間濕了眼眶，其中又哭又笑。接著，等到小銘唱歌進場時，也讓小玄再也藏不住激動的情緒，場面相當感人。

▲▼小銘特地準備的驚喜讓小玄相當感動。（圖／ETtoday）



林育羣誠意十足，現場帶來了《人海中遇見你》、《Flashlight》與《彩虹》三首歌曲，且他演唱後沒急著離開，還與主持人黃鴻升（小鬼）、熊熊跟著全場賓客一起勁歌熱舞。接著，小玄也上演一場求婚記，讓婚禮有笑有淚。不僅如此，這對幸福的新人還在今首播時，於《ETtoday星光雲》粉絲團留言放閃，讓觀看的網友幾乎快被「閃瞎」。

▲婚禮現場相當歡樂。（圖／ETtoday）

▲新人的爸媽相當開心。（圖／ETtoday）

林育羣今守著《ETtoday星光雲》觀看首播，並說：「當天真的是感動到爆炸呀，這是我參加過最棒的婚禮了！真心相愛的兩個人，還有拼命想讓對方開心幸福的心意，甜到爆炸啊。感謝小銘&ETtoday星光雲的邀請，讓我感受到滿滿的愛。」

▲拿著甜點、開心下班的小胖。（圖／ETtoday）

▲純粹覺得畫面好看所以放這張。（圖／ETtoday）