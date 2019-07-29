「歐吉桑殺手」轉型　AKB48 Team TP新制服曝光...暗藏驚人巧思

記者蔡琛儀／台北報導

AKB48 Team TP第二波主打歌《TTP Festival》MV上架，這次特別跟莊敬高職合作，出動超過350位學生一同齊跳歌曲中的舞蹈，團員阿部瑪利亞開心分享，在拍攝時舞台下方跟我們一起跳舞的學生們也很嗨，「這讓我非常有印象，每次喊卡時就會有人叫『阿部』，我對那位同學揮手，旁邊的人就跟著一起尖叫。我一直都是以歐吉桑殺手自稱，完全沒有想過在學生族群也有市場，有一種『啊～我真的在當偶像呀！』的實感，是非常開心的一次拍攝。」

▲▼ AKB48 Team TP推出青春洋溢的新歌《TTP Festival》。（圖／好言娛樂提供）

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MV想呈現青春洋溢、充滿朝氣的氛圍，她們身上穿的衣服更別具巧思將台北市12個景點融入設計中，包括台北101、圓山大飯店、美麗華摩天輪、故宮博物院、貓空纜車、饒河觀光夜市、西門紅樓、台北小巨蛋、饒河彩虹橋、北門、台北車站、行天宮。

團員于馨分享這次擔任C位感言：「 真的很訝異。而且剛從研究生升上正式成員就坐上了C位覺得壓力很大，但也有種夢想成真的感覺。感謝公司給了我這個機會，會更努力在C位跳到更好。」

▲ AKB48 Team TP團員于馨首次站C位。（圖／好言娛樂提供）

她們成團一週年，感情愈來越好，私底下也爆料團員的糗事，像是隊長詩雅睡覺時是眼睛張著睡，讓團員覺得很驚恐，于馨說阿部瑪利亞有一次喝茶的時候突然發出了很像溺水的聲音，「我想說是什麼聲音，結果下一秒阿部桑就突然蹲下去，然後才發現她是被茶嗆到，她嗆到眼淚都出來了，阿部說以為自己快死掉了，我跟小迪在旁邊看到覺得很好笑又不知道要怎麼幫他，之後有時候吃東西就會想要模仿阿部桑嗆到的聲音。」