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曾遭嗆「狗屁企劃」　聖結石砸千萬推潮牌...一週bang出百萬業績

記者蔡琛儀／台北報導

聖結石六月推出全新單曲《你的潔癖》，近期推出籌備已久的潮牌「SAIN’T」，斥資1000萬元積蓄升格當CEO，透過影片與粉絲互動，甚至重大意見開放粉絲參與投票，「把粉絲當做朋友，讓粉絲也陪伴著我們一起成長。」再加上採取限量策略，讓聖結石的潮牌甫上線一週，營業額就逼近百萬元，讓他與團隊的努力有了收穫，他給自己一年的時間，期許能收支打平，「從籌備到創立過程相當有成就感，我在做我一直以來喜歡的事，若能因此損益打平就很開心。」

▲▼ 聖結石。（圖／Webtvasia提供）

▲▼ 聖結石砸下千萬元積蓄開設潮牌。（圖／Webtvasia提供）

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▲▼ 聖結石。（圖／Webtvasia提供）

不過聖結石回憶起自己人生第一次寫行銷企劃案經驗，透露曾在18歲時寫了一個品牌行銷企劃詢問朋友要不要投資，但卻慘遭朋友拒絕，「當時我的年紀沒有認識那麼多有錢的人，接連被朋友拒絕，人生第一次體驗到品牌從發想到實現的困難。」

有天晚上，他把企劃書放在書桌上，睡夢中隱約看到爸爸在翻閱紙張，當下心情覺得像是自己的日記被偷翻一樣，某次父親喝醉後，對他吐露心聲，訓他以為自己了不起，寫了什麼狗屁企劃書就會成功，「我爸當時的話讓我滿受傷的！」而聖爸在聖結石爆紅後，曾開心與親友分享，「聖結石是我兒子！」他表示以前從沒得到過父母的支持，也讓聖結石認定一定要把潮牌做好，「讓爸爸知道當年這位毛頭小子寫的企劃是有搞頭的。」

▲▼ 聖結石。（圖／Webtvasia提供）

▲聖結石在籌備品牌過程中全程親力親為。（圖／Webtvasia提供）

籌備過程中，聖結石親力親為與廠商溝通協調，從布料的挑選，與款式的打版心中都有對於品質上的堅持，成本因此攀高，聖嫂在這段期間除給予他最大支持外，也曾擔心老公會不會太過勞累，問及會不會擔心自己投資失利千萬積蓄慘賠？聖結石坦然說，「那就證明爸爸是對的。」

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