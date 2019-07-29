突收謝和弦私訊刺青照　TRASH主唱睡夢中驚醒：我整個嚇呆！

記者蔡琛儀／台北報導

TRASH樂團由阿夜、金魁剛、頤原、博文組成，經歷一年休團，回歸後加盟華納推出新單曲《重感情的廢物》，當初他們是在謝和弦的牽線幫忙下，順利加入華納。

▲▼ TRASH在謝和弦牽線下加盟華納。（圖／華納提供、資料照／記者黃克翔攝）

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回憶起和謝和弦的認識過程，是他們推出第二張專輯時，其中一首歌《世界盡頭》備受謝和弦喜愛，阿夜說，有一天突然收到謝和弦訊息，表示非常喜歡這首歌，還把TRASH字樣刺在他身上，秀出照片給阿夜看，「我醒來嚇死，呆坐非常久，我整個嚇到！」

後來謝和弦邀請TRASH合作歌曲，也是雙方第一次見面，在去年秋天更引薦他們加入華納，阿夜更是大讚謝和弦本人非常好，先前合作《安怎講》時，雖剛好是謝和弦情緒狀況不好的時候，「但我看到他本人還是一樣，還是很真實，也沒有怎麼樣。」

▲▼ 阿夜拍MV和女主角有吻戲，事先還向女友報備。（圖／華納提供）

TRASH單曲《重感情的廢物》MV明天推出，主唱阿夜與女主角有激情吻戲，阿夜笑說，事前有跟交往4年的混血女友報備，但因太緊張NG了數次才OK。他和女友目前感情穩定，但透露算命師叫他30歲後才可以結婚，不然會離婚，且至少要存到100萬才會結婚，阿夜相當感謝女友的一路陪伴，坦承自己蠻常哭，「我常一個人哭，她都會邊笑邊陪我，我很感謝她，說真的我什麼都沒有，但有個人願意這樣，真的很感謝。」