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張致恒婚前遭爆劈5女…裝死失聯4天道歉了！　「我的惡行傷害了所有人」

記者鄭又菡／綜合報導

34歲香港男星張致恒（Steven）連日來被踢爆劈腿5女、舊愛尋死，甚至還向舊愛欠錢不還等醜聞，神隱4日後，29日傍晚終於在個人IG上發表道歉聲明，表示對拍檔、公司感到抱歉。他與關智斌（Kenny）組成男團「Boy'z」，出道16年終於如願登上紅館開唱，卻在此刻爆出多項醜聞，導致演唱會遭到擱置，粉絲後援會宣布解散。

▲張致恆。（圖／翻攝自張致恆IG、張致恆後援會微博）

▲張致恒宣布當爸爸，卻被爆出劈腿多人。（圖／翻攝自張致恆IG）

張致恒日前大方分享自己有了未婚妻，當了爸爸，結果卻被連環踢爆同時腳踏多條船，之後他關閉IG上的留言功能後就此消失。而搭檔關智斌則在26日「獨自回應」有關演唱會遭擱置一事，當時還一度哽咽表示感謝粉絲及公司，所有支持他們實現夢想的人，可惜沒想到最後卻被迫取消，坦承雖然很不開心，也覺得是一個很大的遺憾：「但他（張致恒）是我的好兄弟，也是一個好手足，我相信他會為自己的行為負責，負上做為一個男人應有的責任。」

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▲關智斌。（圖／翻攝自關智斌YouTube）

▲關智斌獨自拍影片回應有關演唱會遭擱置一事。（圖／翻攝自關智斌YouTube）

關智斌拍完淚崩影片後，開始低調不再多做回應，直至29日稍早，在個人IG上PO出一張望著海的背影黑白照，並寫下：「這兩天並沒有特別接觸通訊軟件和社交平台，但你們的鼓勵和支持，我一一收到了，原諒未能逐一回覆。抱歉令關心我的人擔心。我很好，感謝。你們也要好好的。」他的同門師姐阿Sa（蔡卓妍）、薛凱琪等多數藝人朋友則紛紛表示力挺。

▲關智斌。（圖／翻攝自關智斌IG）

▲關智斌發文感謝大家的支持與鼓勵，蔡卓妍、薛凱琪等多數藝人朋友們則紛紛表示力挺。（圖／翻攝自關智斌IG）

張致恒神隱多日，終於29日在個人IG上發表道歉聲明：「我很後悔辜負了Kenny（關智斌）、公司。我的惡行傷害了所有人，即使對每位被傷害的人道歉，亦不會得到原諒。但我仍然想對各位再說一次：我犯了錯，我對不起你們！我深切反省所有不負責任的行為，並真心悔改。很感激（未婚妻）雯雯在了解過事情後仍然體諒我。我承諾會做一個負責任的人，好好照顧她和BB。 我會盡我所能去改過。我知道前面的路非常難行，希望各位能給我機會改過自新、重新做人。」

▲張致恒。（圖／翻攝自張致恒IG）

▲張致恒發道歉聲明。（圖／翻攝自張致恒IG）

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