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《寄生上流》登台灣最賣韓片！快手摺披薩盒女孩真實存在

記者吳孟庭／綜合報導

南韓電影《寄生上流》在台票房正式突破1億1450萬，成為今年最賣座韓片，有眼尖網友發現長子崔宇植找到的快速摺披薩盒影片，竟然是真實存在，導演也證實當初以此影片為靈感，但為了讓影片能出現在電影裡，竟特地與這間加拿大的披薩店聯絡，而影片下方早就引來不少影迷朝聖！

▲寄生上流。（圖／由CATCHPLAY提供）

▲《寄生上流》片中基宇一家人看影片摺披薩盒。（圖／由CATCHPLAY提供）

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由名導奉俊昊執導的坎城金棕櫚電影《寄生上流》，上映不到一個月就衝出全台破億票房，截至昨（28日）台北票房已衝破5000萬，全台票房數字更高達1億1450萬，超越韓國喜劇《雞不可失》全台票房1億901萬，成為2019年至今在台上映最賣座韓國電影！

電影前半段，基宇一家摺披薩盒看的影片，也被網友發現是真實存在。3年前由YouTube帳號「Breanna Gray」上傳的一段影片，一名女子以3秒超高速摺出披薩盒，拍攝者是她的弟弟，自豪介紹自己姊姊的摺披薩盒技巧。電影播出後，引來不少影迷在下方留言朝聖，大多是韓文，該影片也吸引133萬次觀看。

▲《寄生上流》登台灣最賣韓片！快手摺披薩盒女孩真實存在。（圖／翻攝自YouTube／Breanna Gray）

▲《寄生上流》快手摺披薩盒女孩真實存在。（圖／翻攝自YouTube／Breanna Gray）

導演奉俊昊也分享背後創作趣事說：「偶然在網路上看到這個『Super fast pizza box making』影片，覺得很有趣，寫劇本時，就想到能當作宋康昊一家人做的家庭代工，而他們模仿影片只求快、不求好的態度，恰好也呼應他們之後的行為。」為了在電影中使用這段影片，導演還請劇組特地與這間加拿大的披薩店聯絡，笑說有機會去加拿大宣傳電影時，要親自去拜訪這間披薩店。《寄生上流》現正熱映中。

▼奉俊昊導演就是看了這支快手摺披薩盒影片。（影片來源：YouTube Breanna Gray）

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寄生上流, 宋康昊, 奉俊昊, 李善均, 崔宇植, 日韓風

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