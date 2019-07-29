孫德榮「孫協志3個中最正常」2前任躺槍　狂讚夏宇童：未婚生子我接受！

記者林彥君／台北報導



王牌經紀人孫德榮（孫總）今（29日）上中天《小明星大跟班》，身為5566幕後推手的他，談到孫協志和夏宇童爆出戀情，對夏宇童讚譽有加，「我覺得3個裡面她（夏宇童）最正常，我最支持，從節目上看，她最可愛、自然，笑得開朗，最不正常就是第一個。」暗指另位2位是孫協志的前女友丁小芹及前妻韓瑜。

▲孫德榮談孫協志戀情。（圖／記者林彥君攝）

孫總和孫協志感情深厚如家人，認為孫協志需要一個好女孩陪伴，而夏宇童是一個很真的人，非常祝福孫協志得到幸福，「非常希望可以看到小小志！希望他趕快有小孩，未婚生子我也同意。」不過孫協志戀情爆出之後未主動向他提起事件，孫總正在等孫協志開口談感情狀態，「如果不想跟我講，講出來的答案也不漂亮，沒必要逼他，他開口表示就是確定了。」

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▲夏宇童和孫協志爆出緋聞。（圖／取自夏宇童、孫協志臉書）

孫總在孫協志和韓瑜結婚時包出10萬元紅包，至於若孫協志再婚會包出多少禮金？孫總笑說：「說出來是給我壓力啦！」孫總想要辦60大壽，笑說要趁此機會把過去包回來的紅包回收，「如果協志在我壽宴上宣布認可這個人，搶走風采也沒關係，告訴大家結婚日期，這樣很好！」





▲孫協志前妻韓瑜。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han）

▲▼ 孫德榮和孫協志上節目。（圖／中天提供）