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《牠 第二章》確定限制級！「片長近3小時」網：憋尿也要看完

記者洪文／綜合報導

《牠》改編自史蒂芬金同名小說，2017年全球票房開出7億美金，成為全球最賣座恐怖電影。續集《牠 第二章》（IT Chapter Two）將是大結局，以魯蛇俱樂部遭遇恐怖小丑27年之後，長大回到小鎮的故事，敘事更貼近原著小說架構，如今尺度列為「限制級」，片長更確定為2小時45分鐘，網友相當期待：「憋尿也要看完！」

▲▼《牠 第二章》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《牠 第二章》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部，以下同）

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▲▼《牠 第二章》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

根據《MPAA》（美國電影協會）公告電影級數，《牠 第二章》在美國確定列為R級（限制級），理由為「傳遞暴力內容、遍布血腥畫面，以及一些性的元素。」

▲▼《牠 第二章》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

導演安迪馬希提（Andy Muschietti）向外媒《Digital Spy》證實，《牠 第二章》片長為165分鐘（2小時45分鐘），距離3小時只差15分鐘。不過，導演要大家不用擔心，「看過試片的觀眾對如此長的片長都沒有任何抱怨。」

▲▼《牠 第二章》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

其實《牠 第二章》在第一次剪輯的版本，片長長達4小時。導演安迪馬希提表示，一開始覺得什麼元素都不能缺少，不過當他發現長達4小時之後，才開始意識到有些內容可以省略，而且故事本質並不影響，「你不能推出一部4小時的電影，因為不管觀眾看了什麼都會不舒服，所以我們最後剪了2小時45分鐘的版本，節奏非常好。」

▲▼《牠 第二章》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

通常恐怖片片長最多2小時，而《牠》第1集、《厲陰宅2》是少數的「例外」，片長為2小時15分鐘依然賣座，看來只要剪接得宜，片長不會影響票房。

▲▼《牠 第二章》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

對於《牠 第二章》片長2小時45分鐘，網友多數相當期待，「憋尿也要看完」、「天吶！要被嚇這麼久嗎？」、「嚇好嚇滿」、「原著有多厚大家知道嗎？本來就足夠拍成電視劇了」、「根本史詩級恐怖片」、「好的作品多久都不嫌長」、「看詹姆斯麥艾維多久都不嫌多」。

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, 史蒂芬金, 魯蛇俱樂部, 牠 第二章, 詹姆斯麥艾維, 潔西卡崔絲坦

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