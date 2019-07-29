朴有天前女友出獄後「手臂掛一條血痕」　驚悚自拍：往前跑！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝人朴有天前女友黃荷娜被爆施打冰毒、多次購買毒品，法院最後判她有期徒刑1年、緩刑2年以及罰款韓幣220萬560元（約台幣6萬2千元），若是未來再犯，將直接送入監獄。她本就是小有名氣的網紅，從拘留所釋放出來後，恢復在Instagram更新近況，怎料，她近日竟無預警曝光一張血照，文章裡堅定表示「不論別人怎麼說，我都要往前跑。」驚悚自拍嚇壞眾人。

▲黃荷娜獲判緩刑狂道歉。（圖／CFP）



黃荷娜獲判有期徒刑1年、緩刑2年以及罰款韓幣220萬560元（約台幣6萬2千元），她洗心革面表示會努力活下去，近日勤於更新IG分享近況，28日透過爸爸的IG PO表示「就算下雨、就算下雪我都會往前跑，不論別人怎麼說，我也要往前跑，心情波濤洶湧我也要向前跑，一步一步回顧我的人生並向前跑。」

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▲黃荷娜在爸爸IG貼出血照。（圖／翻攝自IG）



為了遵守與爸爸的約定，黃荷娜誓言「把不好的習慣丟掉，健康地活下去。」語氣正面堅定，並附上一張手上掛著一條血痕的驚悚自拍，看似下定決心重新生活，反而嚇壞一堆網友，認為她過於個性激進，擔心她做傻事，照片引起正反議論。

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