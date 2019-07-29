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奚夢瑤升格「3000億賭王媳」婚後首現身！　下車挺凸肚「2動作」飄孕味

記者陳芊秀／綜合報導

大陸超模奚夢瑤5月答應澳門賭王兒子何猷君求婚，7月4日正式升格人妻，成為身家3000億澳門賭王家的一員，同時被爆已經懷孕。她的肚皮動靜成了外界焦點，有關懷孕一事並未正式表態，近日再度被拍到凸肚，爬樓梯更扶著欄杆慢慢走，再度掀起眾人關注。

▲▼悉夢瑤和何猷君登記結婚，嫁入3000億身家的賭王豪門。（圖／翻攝自微博／悉夢瑤）

▲奚夢瑤和何猷君登記結婚，嫁入3000億身家的賭王豪門。（圖／翻攝自微博／奚夢瑤）

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八卦微博《吃瓜少女日常》爆料照片，奚夢瑤和朋友外出用餐，身穿黑色寬鬆連身裙搭外套，大長腿依舊纖細，戴鴨舌帽，素顏不上濃妝，下車時挺肚動作緩慢，上下樓梯時扶著欄杆、小心翼翼，儘管衣服寬鬆，仍可以看到隆起的肚子。

▲▼悉夢瑤婚後首度現身，被拍到下車挺凸肚。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女日常）

▲奚夢瑤婚後首度現身，被拍到下車挺凸肚。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女日常）

▲▼奚夢瑤下樓梯扶著欄杆，走路小心翼翼。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女日常）

▲奚夢瑤下樓梯扶著欄杆，走路小心翼翼。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女日常）

網友驚呼奚夢瑤長腿逆天，「肚子這麼大了肯定懷孕了吧，不過腿還是那麼細」、「這真的有點明顯」，還有人推測孕期「這得有5、6個月了吧。」

▲▼網友驚呼奚夢瑤挺凸肚，長腿依舊纖細。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲網友驚呼奚夢瑤挺凸肚，推測像懷孕5、6個月。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

奚夢瑤、何猷君於7月4日公開結婚照，宣布已經正式結為夫妻，婚宴將於2020年舉辦，小倆口懷孕傳聞對外並未回應。而婆婆梁安琪現身求婚派對時曾表示，「不過也很難講，你知道我兒子做什麼都很神秘，經常給我驚喜，剛才都把我弄哭了。」

▲▼奚夢瑤6月參加賭王女兒何超盈訂婚，圍巾遮肚。（圖／翻攝自微博／奚夢瑤）

▲奚夢瑤6月參加賭王女兒何超盈訂婚，圍巾遮肚。（圖／翻攝自微博／奚夢瑤）

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