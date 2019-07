尚恩曼德斯台上唱情歌　卡蜜拉「愛相隨」台下扭腰伴舞

記者蕭采薇/台北報導

「全民男友」加拿大歌手尚恩曼德斯(Shawn Mendes)近來與「拉丁小天后」卡蜜拉(Camila Cabello)在推出單曲《Señorita》後從好友升格戀人,在卡蜜拉接受採訪認愛後,兩人談情更加高調。不僅每日黏踢踢約會,更被發現卡蜜拉現身尚恩曼德斯的演唱會,在觀眾席為他熱舞。

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉因合唱歌曲,從好友變情人。(圖/翻攝自YouTube)

請繼續往下閱讀...

尚恩曼德斯演唱會《Shawn Mendes: The Tour》近日正在美國巡演,美國時間28日晚間在熱情的海邊城市邁阿密演出。當尚恩曼德斯在台上深情演唱《Like To Be You》時,台下卡蜜拉就穿著全身白的套裝,跟著音樂熱舞,甚至左右搖擺當起舞群來。

▲尚恩曼德斯開唱,卡蜜拉(白圈處)熱情揮手、跟著音樂跳舞。(圖/翻攝自推特)

這段甜蜜畫面全被記錄了下來,影片傳開後也讓粉絲大讚:「他們真的太可愛了!」、「卡蜜拉美麗、性感又有趣,我是尚恩曼德斯我也會愛上她。」他們越愛越高調,不僅大剌剌上街約會,尚恩曼德斯也被拍到從女方家直接搭保姆車去工作,熱戀中的兩人像是一刻都捨不得分開。

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉大方上街約會。(圖/CFP)

▲尚恩曼德斯被拍到從卡蜜拉家中離開,兩人已展開半同居生活。(圖/CFP)

★ 版權聲明:圖片為版權照片,由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用,任何網站、報刊、電視台未經CFP許可,不得部分或全部轉載,違者必究!