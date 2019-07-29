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尚恩曼德斯台上唱情歌　卡蜜拉「愛相隨」台下扭腰伴舞

記者蕭采薇／台北報導

「全民男友」加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）近來與「拉丁小天后」卡蜜拉（Camila Cabello）在推出單曲《Señorita》後從好友升格戀人，在卡蜜拉接受採訪認愛後，兩人談情更加高調。不僅每日黏踢踢約會，更被發現卡蜜拉現身尚恩曼德斯的演唱會，在觀眾席為他熱舞。

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）從好友變情人。（圖／翻攝自推特）

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉因合唱歌曲，從好友變情人。（圖／翻攝自YouTube）

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尚恩曼德斯演唱會《Shawn Mendes: The Tour》近日正在美國巡演，美國時間28日晚間在熱情的海邊城市邁阿密演出。當尚恩曼德斯在台上深情演唱《Like To Be You》時，台下卡蜜拉就穿著全身白的套裝，跟著音樂熱舞，甚至左右搖擺當起舞群來。

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）從好友變情人。（圖／翻攝自推特）

▲尚恩曼德斯開唱，卡蜜拉（白圈處）熱情揮手、跟著音樂跳舞。（圖／翻攝自推特）

這段甜蜜畫面全被記錄了下來，影片傳開後也讓粉絲大讚：「他們真的太可愛了！」、「卡蜜拉美麗、性感又有趣，我是尚恩曼德斯我也會愛上她。」他們越愛越高調，不僅大剌剌上街約會，尚恩曼德斯也被拍到從女方家直接搭保姆車去工作，熱戀中的兩人像是一刻都捨不得分開。

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）從好友變情人，更直接從女方家離開去工作。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉大方上街約會。（圖／CFP）

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）從好友變情人，更直接從女方家離開去工作。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯被拍到從卡蜜拉家中離開，兩人已展開半同居生活。（圖／CFP）

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尚恩曼德斯, Shawn Mendes, 卡蜜拉, Camila Cabello, Señorita

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