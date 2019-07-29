雪莉穿低胸泳裝躺泳池被拍！　超兇半球「滿到鎖骨」辣翻

記者許皓婷／綜合報導

南韓女星雪莉（Sulli）2015年退出女團f(x)後，一改過往的清新風格，勇於做自己的她，作風變得大膽豪放。她近日在Instagram曬出自己的泳裝照，傲人上圍更是鼓到鎖骨位置，火辣模樣再度掀起熱議。

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▲雪莉曾為女團f(x)成員。（圖／翻攝自Instagram／雪莉）

雪莉近期推出最新專輯《Goblin》，似乎剛結束宣傳期的她，就在個人Instagram和粉絲分享度假美照，她更在29日曬出一張她穿著粉紅色連身泳衣的照片，只見她整個人躺在泳池中，她則閉著眼一臉享受著沁涼的模樣，她的傲人上圍也十分吸睛，渾圓的胸型更溢到逼近鎖骨位置。

▲雪莉穿泳裝秀好身材。（圖／翻攝自Instagram／雪莉）

而雪莉常因「不穿內衣」引起爭議，她近來就在節目上被問到此事，她透露理由非常簡單：「內衣裡的鋼圈對身體有害，穿戴不好會讓身體消化不良。不穿內衣其實就是想讓自己身體舒服點，但大家太過於關注這件事了。」

雪莉更進一步表示：「內衣不過是裝飾品而已，就如同衣服上飾品可戴也可以不戴，沒有必要大驚小怪的。」主持人也提問，認為她時常因此受到批評，但還是堅持要把不穿內衣的照片放上IG的原因，她則坦言：「我希望大家能放寬心，不要對這件事有偏見。」

▲雪莉「不穿內衣」備受爭議。（圖／翻攝自Instagram／雪莉）