ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雪莉穿低胸泳裝躺泳池被拍！　超兇半球「滿到鎖骨」辣翻

記者許皓婷／綜合報導

南韓女星雪莉（Sulli）2015年退出女團f(x)後，一改過往的清新風格，勇於做自己的她，作風變得大膽豪放。她近日在Instagram曬出自己的泳裝照，傲人上圍更是鼓到鎖骨位置，火辣模樣再度掀起熱議。

▲雪莉。（圖／翻攝自Instagram／雪莉）

▲雪莉。（圖／翻攝自Instagram／雪莉）

請繼續往下閱讀...

▲雪莉曾為女團f(x)成員。（圖／翻攝自Instagram／雪莉）

雪莉近期推出最新專輯《Goblin》，似乎剛結束宣傳期的她，就在個人Instagram和粉絲分享度假美照，她更在29日曬出一張她穿著粉紅色連身泳衣的照片，只見她整個人躺在泳池中，她則閉著眼一臉享受著沁涼的模樣，她的傲人上圍也十分吸睛，渾圓的胸型更溢到逼近鎖骨位置。

▲雪莉。（圖／翻攝自Instagram／雪莉）

▲雪莉穿泳裝秀好身材。（圖／翻攝自Instagram／雪莉）

而雪莉常因「不穿內衣」引起爭議，她近來就在節目上被問到此事，她透露理由非常簡單：「內衣裡的鋼圈對身體有害，穿戴不好會讓身體消化不良。不穿內衣其實就是想讓自己身體舒服點，但大家太過於關注這件事了。」

雪莉更進一步表示：「內衣不過是裝飾品而已，就如同衣服上飾品可戴也可以不戴，沒有必要大驚小怪的。」主持人也提問，認為她時常因此受到批評，但還是堅持要把不穿內衣的照片放上IG的原因，她則坦言：「我希望大家能放寬心，不要對這件事有偏見。」

▲雪莉。（圖／翻攝自Instagram／雪莉）

▲雪莉。（圖／翻攝自Instagram／雪莉）

▲雪莉「不穿內衣」備受爭議。（圖／翻攝自Instagram／雪莉）

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

推薦閱讀

Hebe親揭「20年心魔」　曝突破契機…網一看笑了！

Hebe親揭「20年心魔」　曝突破契機…網一看笑了！

陳泱瑾泳裝辣照「驚現1亮點」　網一看傻了：這樣正常嗎

陳泱瑾泳裝辣照「驚現1亮點」　網一看傻了：這樣正常嗎

影／迪麗熱巴合體羅志祥唱《撐腰》！一轉身「露出整片美背」辣翻

影／迪麗熱巴合體羅志祥唱《撐腰》！一轉身「露出整片美背」辣翻

Selina親揭「失聲1年內幕」　曝崩潰心聲：沒有辦法控制音準

Selina親揭「失聲1年內幕」　曝崩潰心聲：沒有辦法控制音準

孟美岐「內衣外穿+連身泳衣」新造型曝光！網崩潰：什麼鬼服裝

孟美岐「內衣外穿+連身泳衣」新造型曝光！網崩潰：什麼鬼服裝

百大最美臉孔提名子瑜！亞洲僅3女星入榜…還有「韓團女神」

百大最美臉孔提名子瑜！亞洲僅3女星入榜…還有「韓團女神」

張惠妹機場偶遇「天團女神」　2大咖合體…網嗨翻：天啊！

張惠妹機場偶遇「天團女神」　2大咖合體…網嗨翻：天啊！

鄧紫棋其實超有料！挖洞馬甲「掉出超兇半球」破尺度辣翻

鄧紫棋其實超有料！挖洞馬甲「掉出超兇半球」破尺度辣翻

邱琦雯被懷疑…不爽怒嗆：暗喻個屁！網瘋猜王瞳、馬俊麟共浴傳聞

邱琦雯被懷疑…不爽怒嗆：暗喻個屁！網瘋猜王瞳、馬俊麟共浴傳聞

麥莉家中穿丁字褲被拍！　「渾圓蜜桃臀全露」被看光

麥莉家中穿丁字褲被拍！　「渾圓蜜桃臀全露」被看光

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！　公開認錯：的確很沒禮貌

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

還記得21年前「維大力汽水的黑人」嗎？　「在台創第一人紀錄」超狂近況曝光

邵雨薇：30歲才知有先天性畸形！　「全台發生率僅2.5％」粉絲見圖驚：原來我也有

真把泳衣直接穿出門！　瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露

BigHit宣布收購GFRIEND公司！　擁BTS「爆再買高人氣男團公司」

艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

雪莉, Sulli

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！
  2. 「闇黑超人」血染全鎮！《靈異乍現》挑戰倫理道德最大極限
  3. 「歐吉桑殺手」轉型　AKB48 Team TP新制服曝光...暗藏驚人巧思
  4. 放話唱免錢！林育羣突襲同志婚禮　一開口⋯主角秒爆哭
  5. 《復仇者聯盟：終局之戰》7/31登Apple TV　四部收藏價只要1,290元
  6. YG練習生轉戰戲劇變惡女！　自爆：圈內沒人敢追我
  7. 雪莉穿低胸泳裝躺泳池被拍！　超兇半球「滿到鎖骨」辣翻
  8. 曾遭嗆「狗屁企劃」　聖結石砸千萬推潮牌...一週bang出百萬業績
  9. 突收謝和弦私訊刺青照　TRASH主唱睡夢中驚醒：我整個嚇呆！
  10. 白鹿「代兄從軍」被稱現代花木蘭　許凱嘴壞：前後看都像男人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366