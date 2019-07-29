沈玉琳爆何妤玟答題賺了3間房　她認輸：更想被公主抱！

記者林彥君／台北報導



何妤玟、梁赫群、沈玉琳、張可昀（小甜甜）和派翠克日前上台視《台視17Q》答題，梁赫群上場前勢在必得表示：「何妤玟讀政大，她是高學歷，我是高顏質。」何妤玟則分享起過去上益智節目搶獎金的輝煌戰績，讓沈玉琳忍不住虧：「何妤玟光靠益智節目在台北買了3間房子。」

▲何妤玟在節目中被梁赫群公主抱。（圖／台視提供）

梁赫群也信心喊話表示，若未超過7題就公主抱何妤玟，在台上繞3圈，不過何妤玟卻說：「那萬一我沒答對，人家會不會以為我故意想給你抱？」一旁的六月突然爆料，如果是張立東，何妤玟可能真的會故意輸掉。何妤玟羞喊：「因為我很久沒被人家公主抱了嘛！」

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▲何妤玟（右）和梁赫群上節目答題。（圖／台視提供）

繼上次與梁赫群組隊參賽無功而返，小甜甜這次和派翠克一起上節目，兩人才挑戰到第二題就被梁赫群消遣：「我覺得你們差不多了。」沒想到兩人一路直搗魔王題挑戰10萬元獎金，讓小甜甜自信地說：「我就說上次問題出在小梁哥。」、兩人闖到最後關鍵的魔王題，無奈沒有挑戰成功，但憑氣勢如紅的好運抽到「獎金加倍卡」，依然幫線上玩家爭取到10萬元獎金，成為本季挑戰成績最佳的隊伍。

▲何妤玟被梁赫群公主抱。（圖／台視提供）