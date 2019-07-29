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捐版稅報答怪獸？　蕭秉治「幫五月天唱開場」秒被虧：是你賺到

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治結束台北兩場「凡人MORTAL」演唱會後，正如火如荼地在北京、成都、廈門、廣州、南京和上海各城市開唱，近日他宣布，演唱會將加開限定台中場，9月21日於台中小巨蛋（好運來洲際宴展中心3樓多功能展演廳）演出。

▲▼ 蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 蕭秉治開唱有師兄五月天怪獸，以及好友鼓鼓相陪。（圖／相信音樂提供）

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▲▼ 蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治最近常凌晨五點就出門，直到晚上才進飯店休息，他笑說：「連三天連唱三場體力要透支，但看到歌迷的微笑，內心就滿足了！」因此，他也更佩服師兄五月天開那麼多場演唱會，依然精力充沛，要跟師兄討教訣竅。而對於五月天怪獸來說，一天一城市、近距離小型Live house的巡演是五月天至少十年以上沒有這樣的表演型態，雖然行程非常緊湊但是卻很快樂，「在每一個舞台，清楚地看到所有人的模樣、聽到所有人的聲音，彷彿連心跳聲都能互相震盪，這個生猛有力的氣氛，讓我憶起最初最初的那些日子，我與五月天一起用音樂邂逅了各位。」

▲▼ 蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 蕭秉治演唱會宣布加開台中場。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治八場演出除了有好兄弟鼓鼓一起相伴，最重要的是還有師兄怪獸擔任演唱會嘉賓，感謝師兄陪他萬里狂奔為他助陣，當旁人問及要以什麼實際行動報答怪獸，一旁的鼓鼓急忙獻計，笑說：「下一張專輯版稅全部捐出來給獸哥。」蕭秉治則另有想法，「我最微小的辦法就是幫五月天演唱會開場。」被工作人員虧：「是你賺到吧！」其實怪獸欣賞蕭秉治的音樂才華，於公，除了演唱會為他助陣外，彩排空檔還傳授舞台表演經驗，包括動作、情緒調配；於私則分享養生飲食，並鼓勵他多運動，養成健康身體。

台中演唱會門票將於31日中午12點於拓元售票系統開賣。

▲▼ 蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治最近常凌晨五點就出門，直到晚上才進飯店休息。（圖／相信音樂提供）

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蕭秉治, 五月天怪獸, 相信音樂新聞, 鼓鼓

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