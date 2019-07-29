N.Flying宣布中秋節會台粉　全場可擊掌、拿簽名卡！

記者吳孟庭／綜合報導

南韓流行搖滾樂團N.Flying創造逆行神話，宣布中秋節再度來台會粉絲！將於9月15日在大直ATT SHOW BOX舉辦首次演唱會，票價與福利也公開，除了全場都可擊掌，還有限定版簽名信卡，例外還有合照與親簽福利！

▲N.Flying宣布中秋節會台粉。（圖／亞士傳媒國際提供）

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由李承協、車勳、金宰鉉和柳會勝等成員組成的「N.Flying」，雖然曾二度登台，但舉辦演唱會還是出道4年來第一次，尤其他們今年聲勢爆衝，發行的歌曲《Rooftop》從音樂榜上1000名以外逆行，最後甚至奪冠，被電視台強制召回打歌，更首度奪下音樂節目第一名寶座，讓經歷成員變動的他們，彷彿一劑強心針！

▲N.Flying座位圖。（圖／亞士傳媒國際提供）

N.Flying也宣布將在9月15日於台北大直ATT SHOW BOX 舉辦《2019 N.Flying LIVE‘UP ALL NIGHT’CONCERT IN TAIPEI 》演唱會，與粉絲共度中秋假期。票價共分3680與2880兩種，身障票1840元。

▲N.Flying福利。（圖／亞士傳媒國際提供）

相關福利也出爐，凡購票者均可與N.Flying近距離Hi-touch擊掌及限定版簽名信卡（親簽為印刷），另外可抽N.Flying合照200人（10人一組）及全團親簽海報100張。門票將於8月11日上午11點於KKTIX售票系統及全家便利商店機台FamilyMart同步開賣，詳情可洽亞士傳媒國際ASIAMEDIA官方臉書。