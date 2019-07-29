ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

N.Flying宣布中秋節會台粉　全場可擊掌、拿簽名卡！

記者吳孟庭／綜合報導

南韓流行搖滾樂團N.Flying創造逆行神話，宣布中秋節再度來台會粉絲！將於9月15日在大直ATT SHOW BOX舉辦首次演唱會，票價與福利也公開，除了全場都可擊掌，還有限定版簽名信卡，例外還有合照與親簽福利！

▲N.Flying宣布中秋節會台粉　全場可擊掌、拿簽名卡。（圖／亞士傳媒國際提供）

▲N.Flying宣布中秋節會台粉。（圖／亞士傳媒國際提供）

請繼續往下閱讀...

由李承協、車勳、金宰鉉和柳會勝等成員組成的「N.Flying」，雖然曾二度登台，但舉辦演唱會還是出道4年來第一次，尤其他們今年聲勢爆衝，發行的歌曲《Rooftop》從音樂榜上1000名以外逆行，最後甚至奪冠，被電視台強制召回打歌，更首度奪下音樂節目第一名寶座，讓經歷成員變動的他們，彷彿一劑強心針！

▲N.Flying宣布中秋節會台粉　全場可擊掌、拿簽名卡。（圖／亞士傳媒國際提供）

▲N.Flying座位圖。（圖／亞士傳媒國際提供）

N.Flying也宣布將在9月15日於台北大直ATT SHOW BOX 舉辦《2019 N.Flying LIVE‘UP ALL NIGHT’CONCERT IN TAIPEI 》演唱會，與粉絲共度中秋假期。票價共分3680與2880兩種，身障票1840元。

▲N.Flying宣布中秋節會台粉　全場可擊掌、拿簽名卡。（圖／亞士傳媒國際提供）

▲N.Flying福利。（圖／亞士傳媒國際提供）

相關福利也出爐，凡購票者均可與N.Flying近距離Hi-touch擊掌及限定版簽名信卡（親簽為印刷），另外可抽N.Flying合照200人（10人一組）及全團親簽海報100張。門票將於8月11日上午11點於KKTIX售票系統及全家便利商店機台FamilyMart同步開賣，詳情可洽亞士傳媒國際ASIAMEDIA官方臉書。

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

推薦閱讀

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！　公開認錯：的確很沒禮貌

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！　公開認錯：的確很沒禮貌

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

還記得21年前「維大力汽水的黑人」嗎？　「在台創第一人紀錄」超狂近況曝光

還記得21年前「維大力汽水的黑人」嗎？　「在台創第一人紀錄」超狂近況曝光

邵雨薇：30歲才知有先天性畸形！　「全台發生率僅2.5％」粉絲見圖驚：原來我也有

邵雨薇：30歲才知有先天性畸形！　「全台發生率僅2.5％」粉絲見圖驚：原來我也有

真把泳衣直接穿出門！　瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露

真把泳衣直接穿出門！　瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露

BigHit宣布收購GFRIEND公司！　擁BTS「爆再買高人氣男團公司」

BigHit宣布收購GFRIEND公司！　擁BTS「爆再買高人氣男團公司」

艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」

艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」

邱琦雯被懷疑…不爽怒嗆：暗喻個屁！網瘋猜王瞳、馬俊麟共浴傳聞

邱琦雯被懷疑…不爽怒嗆：暗喻個屁！網瘋猜王瞳、馬俊麟共浴傳聞

陳泱瑾泳裝辣照「驚現1亮點」　網一看傻了：這樣正常嗎

陳泱瑾泳裝辣照「驚現1亮點」　網一看傻了：這樣正常嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！　公開認錯：的確很沒禮貌

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

還記得21年前「維大力汽水的黑人」嗎？　「在台創第一人紀錄」超狂近況曝光

邵雨薇：30歲才知有先天性畸形！　「全台發生率僅2.5％」粉絲見圖驚：原來我也有

真把泳衣直接穿出門！　瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露

BigHit宣布收購GFRIEND公司！　擁BTS「爆再買高人氣男團公司」

艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

N.Flying

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！
  2. 「闇黑超人」血染全鎮！《靈異乍現》挑戰倫理道德最大極限
  3. 「歐吉桑殺手」轉型　AKB48 Team TP新制服曝光...暗藏驚人巧思
  4. 放話唱免錢！林育羣突襲同志婚禮　一開口⋯主角秒爆哭
  5. 《復仇者聯盟：終局之戰》7/31登Apple TV　四部收藏價只要1,290元
  6. YG練習生轉戰戲劇變惡女！　自爆：圈內沒人敢追我
  7. 雪莉穿低胸泳裝躺泳池被拍！　超兇半球「滿到鎖骨」辣翻
  8. 曾遭嗆「狗屁企劃」　聖結石砸千萬推潮牌...一週bang出百萬業績
  9. 突收謝和弦私訊刺青照　TRASH主唱睡夢中驚醒：我整個嚇呆！
  10. 白鹿「代兄從軍」被稱現代花木蘭　許凱嘴壞：前後看都像男人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366