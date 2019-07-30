獨／賀一航走了…沈玉琳確定掰了《我愛冰冰Show》！曝退出真正原因

記者蕭雅玲／台北報導

《我愛冰冰Show》今年二月熱鬧開播，主持人賀一航、沈玉琳、白冰冰「二王一后」的畫面，卻因賀一航在6月3日因大腸癌離世，再也看不到了！而在賀一航離世後，搭檔沈玉琳也於上個月中進棚錄完最後一集後，確定不再續約主持，在「二王」不在的情況下，節目僅剩白冰冰一人獨撐大樑繼續主持。

▲《我愛冰冰Show》約滿沈玉琳確定退出主持群。（圖／記者李毓康攝）

沈玉琳接受《ETtoday星光雲》電訪透露：「當初會接下《我愛冰冰Show》主持棒，主要是我沒跟白冰冰合作過，覺得能一起主持是個很不錯的體驗，所以便先與製作單位簽了一季的約，沒想到上個月遇到賀一航離世，剛好約也到期，所以就沒再續約。」

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▲白冰冰、沈玉琳、賀一航一起主持節目，「二王一后」畫面已成往事。（圖／記者李毓康攝）

他也說，自節目開播以來，與賀一航、白冰冰便以「二王一后」在節目中以短劇形式演出，「原本想說約滿再看看是否要續約，但卻因賀一航走的突然，留下我一個人在節目中演短劇也很怪，加上手邊又有網路新節目要開，所以才會做出不續約的決定！」而沈玉琳確定不續主持後，《我愛冰冰Show》也由原來的短劇演出模式，變成歌唱型態，並由白冰冰領軍子弟兵「台一線」繼續主持。