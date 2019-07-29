歐陽妮妮破尺度「碗公奶」清楚外露！　偷拍張書豪…「同框照」深夜全PO上網

記者潘慧中／綜合報導

歐陽妮妮與張書豪因合作《腦波小姐》爆出熱戀，男方日前甚至被直擊自由進出她家，卻從未正面承認交往，雙方關係讓外界一頭霧水，她29日凌晨曬出與懷孕友人的聚會照，被眼尖網友發現男方也出席了。

▲▼歐陽妮妮陪懷孕友人吃飯。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



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照片中，可以看到歐陽妮妮放下及胸長直髮，身穿一襲純白印花小洋裝，相當映襯她的白皙肌膚，豐滿北半球、深邃事業線更讓人難以忽視，貼身剪裁使得窈窕曲線畢露。

▲▼歐陽妮妮難得穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



特別引起注意的是，一行人在餐廳前合照，張書豪竟同時出現在畫面裡，雖然沒有站在歐陽妮妮的旁邊，但也顯見2人的私交不錯。歐陽妮妮還在Instagram限時動態更新偷拍張書豪的畫面，並在凌晨上傳一系列同框照，他也都悄悄按讚了。

▲張書豪悄按讚歐陽妮妮的貼文。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



事實上，張書豪日前和歐陽妮妮不約而同在IG限時動態開放提問，當被問到「是否真的在交往」時，他毫不避諱地曬出2人在健身房的私照說：「我們一直都很好！」另一方面，當女方同樣被問到「妳跟張書豪是真的嗎」時，對方先搞笑Tag他來回答：「你自己說你是蒸的還是煮的？」他隨後隔空配合地說：「我只知道妳的頭髮是燙的！」以幽默方式滿足粉絲的好奇心。

歐陽妮妮IG全文：

萊恩媽明天就要進醫院後天就要生了，要求我們陪他吃最後一餐！（她真的是這樣說的）

前一天我就跟大家說好，我們要穿美美的喔 女生要穿小洋裝男生也要正式，結果一到現場大家都在笑我為什麼穿的這麼浮誇⋯⋯？大家都穿運動服來

每次都叫萊恩媽摸我肚子，到底誰是孕婦

難得我有機會穿小洋裝欸 好期待萊恩的出生

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