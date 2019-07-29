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《從前，有個好萊塢》票房出爐！突破昆汀塔倫提諾紀錄

記者洪文／綜合報導

李奧納多、布萊德彼特新片《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time in Hollywood）世紀同框，首周末北美票房4000萬美金、全台1500萬台幣，創下導演昆汀塔倫提諾生涯最高首周開片票房紀錄。

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特。（圖／双喜提供）

▲▼李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特《從前，有個好萊塢》同框飆戲。（圖／双喜提供）

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▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特。（圖／双喜提供）

根據《綜藝報》（Variety）報導，《從前，有個好萊塢》在北美地區3659家戲院上映，首周末票房開出4000萬美金，超越李奧納多、布萊德彼特各自與昆汀合作的《決殺令》、《惡棍特工》的票房紀錄，創下導演昆汀塔倫提諾生涯最高首周開片票房紀錄。

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特。（圖／双喜提供）

▲▼《從前，有個好萊塢》創下昆汀塔倫提諾生涯最高首周開片票房紀錄。（圖／双喜提供）

▲▼《從前，有個好萊塢》劇照。（圖／双喜電影提供）

韓裔美籍演員邁克瑪赫（Mike Moh）在《從前，有個好萊塢》演出李小龍，受到許多華語地區觀眾關注，然而片中遭到布萊德彼特狠揍、害對方因此被逐出劇組的劇情，意外讓李小龍粉絲感到不滿。其實熟悉導演昆汀性格的觀眾，大多知道導演本人對於李小龍可頗為崇拜，甚至曾說：「李小龍絕對是最具代表性的偶像！」

▲▼邁克瑪赫《從前，有個好萊塢》劇照。（圖／双喜電影提供）

▲▼邁克瑪赫在《從前，有個好萊塢》演出李小龍。（圖／双喜電影提供）

▲▼邁克瑪赫《從前，有個好萊塢》劇照。（圖／双喜電影提供）

《從前，有個好萊塢》把時間放在1969年，當時李小龍最震驚好萊塢的作品《龍爭虎鬥》尚未推出，邁克瑪赫傳神演出他正準備要在好萊塢一顯身手的神韻。他日前向外媒《NBCnews.com》（國家廣播公司）透露，導演在拍攝現場猶如真正的李小龍上身，「昆汀穿了李小龍的tee，以及黃色連身衣來導戲。」而他與布萊德彼特對打時，劇組還找來李小龍在《青蜂俠》穿過的外套給他穿，一點也不馬虎。

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從前，有個好萊塢, 昆汀塔倫提諾

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