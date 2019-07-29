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阿Ken納豆隔3年再合體　曝陶晶瑩有意重組《大學生》

記者許逸群／台北報導

阿Ken與納豆今（29日）搭檔主持新節目《明星製作人》，這是從3年前《大學生了沒》結束後首次於節目合作。據悉，陶晶瑩有意再找他們倆合作，他們坦言確實有這個想法與計畫，但目前各自都忙，現在進展只到有個群組在討論而已，兩人也樂見其成。

▲▼納豆、阿Ken主持《明星製作人》開錄記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲納豆與阿Ken搭檔主持《明星製作人》。（圖／記者湯興漢攝）

阿Ken與納豆這回合作主持《明星製作人》，分別帶領隊員小甜甜、派翠克、馬妹、曾智希、馬妹與小莎，透過全程直播，讓觀眾了解一個節目是如何形成，今以馬拉松式的7小時不間斷直播呈現，不僅幕前幕後全都曝光，對藝人來說更是一大挑戰。

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阿Ken與納豆默契不在話下，一碰面就頻頻「鬥嘴鼓」，納豆笑說：「以前合作習以為常，突然沒有合作，身邊少了一個會碎嘴我的人，蠻愉快的，但久了覺得不會再進步了。」阿Ken才剛插話說「難怪你這幾年都還好」，納豆立刻回應：「離開你之後我就入圍金馬獎。」

▲▼納豆、阿Ken主持《明星製作人》開錄記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲納豆與阿Ken相隔3年再次搭檔主持。（圖／記者湯興漢攝）

兩人聊起過往合作經歷說都說不完，彼此間太過熟悉，即使有地雷也早都被磨平，但阿Ken也透露曾因某次失手而過意不去。某次錄影時，阿Ken不慎用假人模特兒打到納豆牙齒，門牙當場斷一小塊，只見納豆還在做效果，但阿Ken卻相當自責。工作後，阿Ken也立刻拎著納豆去看醫生。

剛忙完舞台劇的納豆今帶著沙啞的聲音錄影，前陣子也才飛馬來西亞談飲料店加盟事宜，工作相當忙碌。阿Ken則是在忙電影，預計在明年上半年就會上映，不忘問納豆有要包場嗎？納豆豪氣地說一定要力挺好兄弟，「電影一上，我絕對包個⋯幾場。」

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阿ken, 納豆, 明星製作人

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