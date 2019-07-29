《王的文字》只能用太陽光　稀世國寶首入鏡！奪新片票房冠軍

記者吳孟庭／綜合報導

南韓新片《王的文字》講述世宗大王創造韓文字，製作團隊實際前往聯合國教科文組織所認定的世界文化遺產進行拍攝，讓不少南韓「國寶」真實呈現在觀眾眼前，另宋康昊所穿的龍袍，為展現君王威嚴，層層堆疊共穿上多達19層。視覺震撼也創出好口碑，24日在韓上映，首日不僅打敗好萊塢強片《獅子王》空降票房冠軍，更勇奪首週新片票房冠軍！

▲《王的文字》奪新片票房冠軍。（圖／采昌提供）

請繼續往下閱讀...

《王的文字》考究真實歷史，片中的《八萬大藏經》，在世宗大王與信眉和尚合力造字的過程當中，扮演著重要角色。

劇組為在完整保存《八萬大藏經》的海印寺藏經板殿進行拍攝，也耗費大量心力進行交涉，甚至到拍攝前一天都還沒能取得拍攝許可，讓心急如焚的製作公司簽了保證書，只讓助理導演、攝影導演、一位攝製組成員、兩位演員進入藏經板殿。

拍攝過程更不得攜帶任何照明設備，只能利用太陽光拍攝，可說是歷經千辛萬苦，才讓觀眾得以在片中間接目睹到真正的《八萬大藏經》。此外從陝川的海印寺藏經板殿開始，一路拍攝到榮州的浮石寺無量壽殿、安東的鳳停寺，創下首度在聯合國教科文組織所認定世界文化遺產中拍電影的記錄。

▲《王的文字》千年稀世國寶首入鏡。（圖／采昌提供）

服裝造型也不馬虎，由服裝導演以傳統花紋與考證為基礎，耗費約莫8個月時間進行設計製作，從最高貴的龍袍，再到最卑賤的僧服，打造出2000多套服裝。宋康昊飾演「世宗大王」最常穿的龍袍，更忠實考證過色彩與款式，並為了展現君王威嚴，層層堆疊讓他穿上多達19層服裝。

劇組對細節的呈現也反映在票房，《王的文字》上週三（24日）在韓上映，首日不僅吸引超過15萬人次入場觀賞，並打敗《獅子王》空降票房冠軍，更勇奪首週新片票房冠軍。從24日至28日計算，共吸引超過75.5萬觀影人次，收穫超過63.3億韓圜票房（約新台幣1.66億元）。 《王的文字》也將於8月2日正式在台上映。