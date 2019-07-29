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江宏傑出賣福原愛真實身材！　「生完3個月變這樣」…她臭臉怒瞪

記者田暐瑋／綜合報導

福原愛和江宏傑結婚近3年，育有一對兒女「Aila醬」（小小愛）、「kou君」（小小傑），小兒子kou君才剛出生沒多久，她近日亮麗復出，看不出來是生產完3個月的媽媽，而江宏傑還在臉書PO出夫妻倆出遊照，意外曝光她生產後的真實身材，讓網友爆出驚呼：「也瘦太多了吧！」

江宏傑28日在臉書上發文，陪著老婆福原愛出遊，只見福原愛站在一處較高的岩石上，故意擺出臭臉，伸出手指著他像在教訓人一般，他則站在下方，抬起頭看著老婆，抿著嘴滿臉委屈，還寫下：「老婆大人，你說的對～」兩人可愛的互動笑翻網友。

▲福原愛和江宏傑。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

▲福原愛和江宏傑。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

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引人注意的是，福原愛穿著一件質料柔軟的花朵洋裝，風一吹，洋裝緊緊貼在她的身上，讓身材曲線全都現形，只見她的腹部非常平坦，看起來像是沒有生過一樣，露出的一截小腿也十分纖細，一點都沒有水腫跡象，身材恢復得相當迅速勻稱。

福原愛坦言生下二寶Kuo君後，身材沒有生第一胎時恢復得快，連體力都受到影響。所以她只能趁孩子們睡覺時，拜託婆婆顧小孩，自己趁這時候去跑步運動，想要回到過去的體重，問起女人的秘密體重，她甜笑說：「生二寶胖了14公斤，現在差不多….還在恢復中。」

▲福原愛和江宏傑。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

▲福原愛小腹相當平坦。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

福原愛並嘴甜稱讚江宏傑貼心，透露在她做月子期間，給予她無微不至的照顧，被問讓福原愛最感動的事，她說：「他都可以在月子中心上班了，會幫我吹頭髮，想到的事情都有幫我做。」她還透露江宏傑看著兒子的表情永遠都是滿臉笑意，江宏傑則笑說：「看到他們笑，就覺得很滿足。」
 

浮誇柴柴一天不見超興奮　耳朵狂開飛機！笑眼瞇成線

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