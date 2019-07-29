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詹雅雯驚爆昏倒送醫　口乾舌燥喘不過氣「感覺像在沙漠」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后詹雅雯出道30年，宣布12月7日及明年2月1日，分別於高雄巨蛋、台北小巨蛋舉行30周年演唱會，今記者會上她透露，因為喉嚨的罕病，她無法自己產生口水，時常覺得口乾舌燥，日前在彩排演唱會時，更一度因此喘不過氣暈倒，後來恢復意識，仍覺得不適，叫救護車緊急送醫。

▲▼詹雅雯出道30年演唱會記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲▼詹雅雯出道30年，但仍未喉疾所苦。（圖／記者季相儒攝）

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▲▼詹雅雯出道30年演唱會記者會。（圖／記者季相儒攝）

詹雅雯說，她這次演出本來想挑戰唱跳，還找了老師準備好好練習，當時喘不過氣時，「無法產生口水而感到口乾舌燥，當下感覺如同處於沙漠一般，我喘不過來，在跳的當下要一直喝水。」也因為這個疾病，唱跳橋段只好喊卡，目前她仍每日服藥超過40顆控制喉疾，已有所改善。

▲▼詹雅雯出道30年演唱會記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲詹雅雯歡慶出道30年。（圖／記者季相儒攝）

她向來熱心公益，不過這幾年她幫助過的長輩一一離世，她想起有些長輩無法到場看她的演出，情緒潰堤，一度說不出話，因此這次她邀請公益團體看她的演出，會找機會好好抱抱老朋友。演唱會以3D夢幻舞台搭配30道弧型LED，且遠赴米蘭採購行頭，門票於31日中午12點在寬宏、萊爾富及OK便利超商開賣。

▲▼詹雅雯出道30年演唱會記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲詹雅雯談起有些已逝長輩看不到她的演出，忍不住落淚。（圖／記者季相儒攝）

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