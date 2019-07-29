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離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

記者潘慧中／綜合報導

黃曉明婚變傳聞傳了近1個月，和老婆Angelababy的關係成為眾人關注的焦點。他最近出席新電影的首映會時，難免被問到和妻子的相關問題，被部分網友發現他悄悄改口對女方的暱稱，粉絲一聽全都懂了：「祝福你們。」

▲▼黃曉明和Angelababy結婚將滿4年。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

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▲粉絲巧遇Angelababy求合照　黃曉明「9字護妻」被讚爆！（圖／翻攝Angelababy微博）

據《騰訊娛樂》報導，現場觀眾問黃曉明：「演消防員片場那麼危險那麼辛苦，Angelababy有沒有很擔心？」他笑說在拍戲過程中，Angelababy不只關心他，也常發訊息關心導演、甚至整個劇組，「（她）希望片子能拍好，但是也希望大家都注意安全，（訊息）發了好多次。」

▲▼黃曉明。（圖／翻攝自微博／騰訊新聞星推榜）

▲▼黃曉明透露拍戲時，Angelababy常發訊息關心他。（圖／翻攝自微博／騰訊新聞星推榜）

▲▼黃曉明。（圖／翻攝自微博／騰訊新聞星推榜）

格外引起討論的是，黃曉明在這場活動中稱呼Angelababy為「大Baby」，想必是有了孩子後才改口的，兒子小海綿應該就叫「小Baby」吧，而他言談間放閃的舉動，著實讓現場所有人猝不及防吃了一波狗糧。事實上，他過去通常以「Baby」、「媳婦」或「首長」做為Angelababy的暱稱，如今稱呼越來越甜蜜，間接打破婚變謠言。

▲▼黃曉明。（圖／翻攝自微博／騰訊新聞星推榜）

▲黃曉明對Angelababy的暱稱越來越甜了。（圖／翻攝自微博／騰訊新聞星推榜）

愛妻的黃曉明為Angelababy舉行世紀婚禮，2015年包下上海展覽中心做為結婚會場，娛樂圈超過一半的藝人好友全都到場祝福，他當時透過結婚誓言承諾會一輩子把老婆當公主疼愛，婚後也真的相當體貼，不過小倆口仍飽受謠言攻擊，此次被傳離婚，他也透過工作人員駁斥並警告：「如果再有下次就準備發律師函了。」

►黃曉明難得提起Angelababy的影片，請點這裡。

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Angelababy, Baby, 楊穎, 黃曉明, 小海綿

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