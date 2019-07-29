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馬伊琍離婚1天爆新戀情！　「對象是191cm高偉光」依偎照曝光…她回應了

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星馬伊琍28日和前夫文章同時在微博宣布離婚，怎料隔天就被傳出和《愛思小姐探案集》合作的演員高偉光談戀愛消息，她也在第一時間透過工作人員做出回應。

▲馬伊琍是大陸中生代一線演員。（圖／翻攝自馬伊琍微博）

▲馬伊琍是大陸中生代一線演員。（圖／翻攝自馬伊琍微博）

▲高偉光。（圖／翻攝自高偉光微博）

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▲模特兒出身的高偉光擁有191公分高挑身材。（圖／翻攝自高偉光微博）

馬伊琍28日發文透露離婚消息：「你我深愛過，努力過，彼此成就過。此情有憾，然無對錯。」過去文章和姚笛出軌新聞也跟著被翻出，引起一陣熱烈討論。怎料她隔天就被爆料和高偉光談戀愛，對方微博不只上傳多張她的照片，劇組大合照時她還疑似靠在高偉光肩膀上。

▲網友爆料馬伊琍和高偉光談戀愛。（圖／翻攝自新劇熱榜微博）

▲網友爆料馬伊琍和高偉光談戀愛。（圖／翻攝自新劇熱榜微博）

▲網友爆料馬伊琍和高偉光談戀愛。（圖／翻攝自新劇熱榜微博）

▲網友爆料馬伊琍和高偉光談戀愛。（圖／翻攝自新劇熱榜微博）

▲網友爆料馬伊琍和高偉光談戀愛。（圖／翻攝自新劇熱榜微博）

正當馬伊琍爆出的新戀情鬧得沸沸揚楊之際，她的工作團員也在第一時間向陸媒做出正面回應：「網上爆料的高偉光是假的！純假，假得誇張，我們也不會任何回覆，因為我們的事給劇組添麻煩也非常抱歉。」這也引起網友心疼表示，「就讓他們低調離婚吧」、「別人家一離婚就給她拉郎」。

▲網友回應。（圖／翻攝自微博）

▲網友回應。（圖／翻攝自微博）

事實上，馬伊琍曾在受訪時提到家庭生活，她坦言過去個性很容易糾結，在面對、處理問題時會被情緒主導，後來才漸漸學會先將情緒與事情分開，在兩性關係中也是，「以前我是發完火不會想要去和解的人，對我先生，我發完火也不會想要去緩和，那個氣會一直在。」

不過有了小孩之後，馬伊琍改變了，除了變得溫和，也變得愛哭、愛說對不起，看著孩子出生後要面對各種檢查，她曾經非常難過，甚至一度跟老公說：「我很後悔生孩子，孩子到世界上來，要承受很多的苦難。」

但孩子帶給馬伊琍的除了初為人母時的難過，更多是成長，在情緒中學會用和解去取代對抗，「其實婚姻當中對錯沒有那麼重要，誰先說對不起真的沒有那麼重要，誰都有錯的時候，只是角度不同而已。恢復一個正常的家庭氛圍多好，何必要去糾結那些情緒？」如今傳出離婚，夫妻倆似乎仍有跨不過的坎，讓許多粉絲覺得不勝唏噓。

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馬伊琍, 文章, 高偉光

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