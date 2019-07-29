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導演要求增肥5KG…馬思純吃太爽「公開體重」眾人傻眼

記者李欣容／綜合報導

鄧倫在陸劇《加油，你是最棒的》中飾演孤兒，北漂10年卻成為一位過氣藝人，他表示這和自己的演藝之路很相似，完全不需要「演」。馬思純則被要求增肥5公斤，沒想到她吃太開心，最後竟胖了15公斤。

▲▼ 鄧倫、馬思純 。（圖／愛奇藝提供）

▲馬思純為戲增肥 。（圖／愛奇藝提供）

鄧倫對這次角色很有共鳴，「我的演藝之路和郝澤宇有80%的相似之處，我不需要『演』也不需要心理建設，因為他經歷過的我都經歷過，演這個角色有時候像演自己。」

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而金馬影后馬思純這次以馬尾造型，搭配牛仔褲清爽亮相，敬業的她為更符合劇中角色形象，特地增肥演出，「可能最開始導演只說增肥5斤，最後自己吃著吃著就完全刹不住了，就胖了15斤。」

▲▼ 鄧倫、馬思純 。（圖／愛奇藝提供）

▲鄧倫、馬思純劇中有吻戲 。（圖／愛奇藝提供）

該劇分別由青峰、鄧倫與馬思純各自獻演唱主題曲，釋出的預告中鄧倫為了各種角色試戲，其中一段的接吻他找上馬思純，馬思純喝酒壯膽直接要吻上去，而老爸就在隔壁，嚇得鄧倫直喊：「咱這樣不合適！」不少網友看了都笑翻，直誇他有喜劇天份。

▲▼ 鄧倫、馬思純 。（圖／愛奇藝提供）

▲馬思純在劇中想把鄧倫捧紅。（圖／愛奇藝提供）

▲▼ 鄧倫、馬思純 。（圖／愛奇藝提供）

▲鄧倫女裝 。（圖／愛奇藝提供）

該劇劇情講述選秀藝人郝澤宇（鄧倫 飾）參加選秀出道，10年後成了過氣藝人，失業青年胖福子（馬思純 飾）和開計程車的爸爸（韓童生 飾），以及中年少女牛美麗（倪虹潔 飾）共同組成「臨時家庭」要把郝澤宇捧紅，卻因為一次意外事件引而分離。該劇自7月31日起於愛奇藝台灣站全網獨播。

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