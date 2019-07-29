老公好累要求按摩　郁方秒回應：「你直接上我好了！」

記者蕭雅玲／台北報導

郁方日前上衛視中文台《一袋女王》錄影，竟遭好友何如芸在節目中爆料她是「性愛機器」，透露有次郁方老公回家要她幫忙按摩，沒想到郁方要老公先示範，好不容易她老公示範完一套後，也要求郁方幫忙按摩一下，沒想到她直接說：「好累喔！那你還是上我好了！」，讓全場人笑翻。

▲郁方與何如芸兩人交情超過30年，日前一起上節目。（圖／衛視中文台提供）



郁方與何如芸30交情，這回在節目中遭好友爆料閨房秘密，她也不甘示弱反爆料說，有次幫兒子生日聚會，辦了一場VR遊戲趴，沒想到何如芸竟當場情緒失控，坐在地上大哭，後來還驚動大樓保全，並引來路人圍觀，糗態讓眾人聽了直呼「不可思議！」

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▲郁方為新書上節目勳船。（圖／衛視中文台提供）

郁方還原當時狀況表示，有一年兒子生日開虛擬VR慶生趴，何如芸也帶著兒子一起來參加，後來何如芸親自下場體驗，VR關卡中何如芸走在懸崖上，一旁有鯊魚在水裡追、空中有翼龍、腳邊還有小矮人會砍腳，但實際上何如芸只是走在高度不到5公分的木板上，就在何如芸快要過關前一刻，她竟然被VR裡近乎於真的緊張追逐嚇到跌坐在地板上大哭。還哭到眼淚、鼻涕齊飛，身邊的人要拉她起身，竟被她誤以為是要追殺她的怪物當場甩開，失控場面讓全場人都嚇到。