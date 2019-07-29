「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

記者潘慧中／綜合報導

網路紅人「阿樂」擁有白皙美肌、豐滿上圍的身材優勢，被網友封為「隱乳女神」，她日前直接以一件心機泳裝現身《綜藝3國智》，甚至大膽拉開胸前拉鍊玩滑水道，在下面卡位的風田大飽眼福後滿足地說：「好好看喔！剛剛那個角度！」

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▲阿樂大膽拉開胸前拉鍊。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智 3 Kingdoms）



阿樂開場便以素黑連身泳裝現身，相當映襯她的雪白肌膚，正面倒三角形挖空已經夠讓人想入非非，沒想到她竟大膽拉開胸前拉鍊，豐滿半球瞬間彈出來，雙腿線條穠纖合度，非常大方在鏡頭前秀出好身材。

▲▼阿樂挑戰滑水道遊戲。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智 3 Kingdoms）



到了玩滑水道的關卡時，阿樂正面趴在板子上，水滴胸型一覽無遺，全被鏡頭捕捉了下來。搞笑的是，風田已經在滑水道下方等著看她滑下來的瞬間，被周圍來賓笑虧：「回去找舒子晨啦！」但他還是不禁眼冒愛心、雙手比讚狂說好好看。

▲阿樂豐滿半球全露。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智 3 Kingdoms）



事實上，阿樂擁有70C、24、34的好身材，她日前向《ETtoday新聞雲》表示，其實自己只是個小不點，身高僅153公分，長相卻是「高個子臉」，穿上開衩泳裝爆紅的那次，是她和實況主妮妮子、友人一起到泰國旅遊，特別拍了泳裝照分享上Instagram，沒想到引發熱烈迴響，粉絲瞬間暴增2000人。

▲▼風田已經在下面卡位等著看阿樂。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智 3 Kingdoms）



▲約從01：15：38的時間開始。（影／取自YouTube／綜藝3國智 3 Kingdoms）