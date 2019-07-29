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夢到爸爸安迪入夢擁抱　TRASH主唱哭到崩潰「應該就是他了」

記者蔡琛儀／台北報導

TRASH樂團由阿夜、金魁剛、頤原、博文組成，經歷一年休團，回歸後加盟華納推出新單曲《重感情的廢物》，今舉辦媒體餐敘，主唱阿夜是已逝藝人安迪的兒子，他表示當時決定要玩團時，爸爸覺得搖滾市場不夠大，本來不贊成，到後來每一場TRASH的演出都來看，每天都會和阿夜討論如何改進演出，他坦言：「我蠻享受每場演出結束後跟他討論，他幫我分析那些，蠻懷念那個感覺。」

▲▼ TRASH。（圖／華納提供）

▲▼ TRASH休團一年強勢回歸。（圖／華納提供）

▲▼ TRASH。（圖／華納提供）

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爸爸也常常鼓勵他不要氣餒，「我記得他生病之前最常說的就是：『做你開心的事。』他不會要求我賺多少錢、多少成就，反正活著就這樣，我一直照著他講的話做。 」

▲▼ TRASH。（圖／華納提供）

▲ TRASH主唱阿夜（右2）是已逝藝人安迪的兒子。（圖／華納提供）

他透露安迪剛過世那段期間，很常夢到爸爸，某次他又夢到安迪坐在家裡客廳，他驚訝又激動得立刻衝上前想跟爸爸說話，直到安迪要離開時，抱了一下阿夜，當場讓他崩潰大哭，因此哭醒，醒來時發現手臂仍維持著環抱的動作，「那個擁抱的感覺就是很真實，我就覺得應該就是他了，他應該是來交待一些事情。」現在他也盡量多留時間陪伴媽媽，一家三口也即將在今年迎接第一個沒有爸爸的父親節。

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