想燒木頭輕生⋯兒說「我們一起」　陸元琪淚談單親血淚

記者許逸群／台北報導

藝人陸元琪日前上高點綜合台法律節目《震震有詞》聊單親家庭的血與淚，談及離婚後孩子們的成熟及堅強，讓她不禁鼻酸，而面對前夫開出本票全跳票，她更表示曾一度想輕生。

▲▼陸元琪淚談單親血淚。（圖／和展影視提供）

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陸元琪表示，在女兒剛出生那年，也就是13年前她就想離婚，但為了孩子仍是努力維持婚姻，「兒子可以接受爸媽分開，因為他希望有人可以照顧我。」至於女兒則是堅決反對，「畢竟爸爸就像是女兒的天，更怕別人覺得她沒有爸爸。」陸元琪採取等待的方式，等到孩子們可以理解而接受才會做決定。

到了2016年年中，女兒跟她可以接受也準備好了，她決定離婚。結束十多年的婚姻，陸元琪在登記離婚那天感覺被解放，離婚後前夫將房子跟車子都留給她，並簽了14張數字很漂亮的本票，她一心以為可以開始新生活，殊不知到了2017年的農曆年第一張票跳票了。

▲陸元琪受邀上節目談離婚主題。（圖／和展影視提供）

陸元琪說：「頓時開始擔心過年怎麼過，即將開學的學費怎麼辦？」幸好當時陶晶瑩伸出援手，讓她成為節目班底，但也讓她備受壓力，她說：「當時有許多媒體會進棚，或是有來賓會問我還好嗎？為我加油打氣，但卻讓我更想哭！」她說：「我就油門踩到底了，但沒有油可加，你是要我怎麼加油？」

之後節目停了，陸元琪生計再度陷入困境，她跟孩子竟然靠著負能量笑話解壓，她曾對孩子說好想要把木頭丟進壁爐燒一燒就這樣走了，沒想到兒子竟然回答她：「不要自己燒，等我，我覺得人生太灰暗了，我們一起走。」陸元琪說這是錯誤示範，但一家人也因為這樣說說笑笑一起度過難關。

面對父母親離異，陸元琪說兒子好像瞬間長大，把模式調整成應該要扛起一家大小事，兒子的早熟跟過於堅強都讓她相當心疼及不忍。經歷過這段婚姻，陸元琪坦言會害怕愛情或婚姻但不抗拒，因為還是希望有人照顧跟關心，一起分攤生活上大小事，她說：「孩子們也能接受，因為他們是最希望媽媽得到幸福的人。」

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