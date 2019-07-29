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男為腎交換房子卻引狼入室！《賭命大富翁》另一種「寄生上流」

來自《鳥人》金獎編劇的人性驚悚片，高潮迭起，且讓人反思生命、生活與階級的內涵。

賭命大富翁《Animal》

故事描述一名肉品工廠的高階主管安東尼，有個幸福也還算優渥的家庭生活，但在一次昏倒之後，開始得靠洗腎維生。安東尼不耐等待換腎的焦灼與死亡的恐懼，決定從黑市尋求換腎。一對宣稱要用器官交換房子的年輕遊民夫妻正式進入了安東尼的世界…。

《賭命大富翁》的譯名令人摸不著頭腦，電影中比較是生命垂危的瀕臨崩潰，以及正因為不是大富翁，所以才陷入一夕破產崩解的再一層恐懼。

「器官移植」既是故事的核心設定，也重要地貫穿全片作為尖銳的隱喻；當器官可以在另一個身體上繼續運作，則兩個身體所分屬的兩個生活、甚至是兩個世界，是否也可能合而為一？而那將是怎樣的光景？光是想起就令人不寒而慄。

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年輕夫妻去了安東尼的獨棟宅邸，貪念陡升，對原本談定的交易有了更多盤算。乍看尋常的貪婪，卻因「身體」與「家庭」共通的腔室意象，而讓觀眾有新的不寒而慄。當那對年輕夫妻肆無忌憚地在安東尼家中遊走，意味深長地看這看那，喚起了如麥可漢內克《大快人心》裡中產階級的深邃驚懼—花一輩子去經營保護的生活，竟是這麼脆弱，任一個「寄生」動作，就可以使它瓦解。

另一條思考進路關於原本是老好人的安東尼，在尋腎百般受挫的過程中，慢慢變得偏激自私、幾乎失控，展現著生命際遇如何漠然地形塑人的性格。由此對比到那對整片令人厭怒的貧窮夫妻，電影提示著如《寄生上流》的警語—「有錢（有命）才能善良」。

85分
  • 導演：阿曼多波
  • 演員：吉勒摩法蘭賽拉、卡拉彼得森、費德里柯薩勒斯、瑪西蒂珊迪斯
  • 片長：113分鐘
  • 級別：輔12級
  • 上映日期：7月26日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


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