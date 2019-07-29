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陳泱瑾2歲兒大喊：我在吃大便！　外婆嚇慘急轉頭…一看碗中物「只有媽媽懂他」

記者張筱涵／綜合報導

「網拍女神」陳泱瑾（Grace）2012年結婚後，育有1女Toby、1子Theo，常透過粉絲專頁和粉絲互動，28日就分享了兒子的可愛發言，但當下可是讓外婆嚇了好大一跳呢！

▲Theo每次吃飯表情和動作都很有戲。（圖／翻攝自陳泱瑾臉書）

▲陳泱瑾常透過臉書分享一家4口點滴。（圖／翻攝自陳泱瑾臉書）

陳泱瑾28日透露傍晚外婆背對著Theo問：「你在吃什麼？」兒子很正常且淡定回答「吃大便」，嚇了對方好大一跳又更大聲喊：「大～～便。」還好她即時出來解答其實是麥片，一家人哭笑不得相當逗趣。其實Theo現在才2歲半，雖然常常因為發音不清楚鬧笑話，但是個很勇於表達的孩子，也還好有「媽媽牌翻譯機」，讓他能夠不停更正學習。

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▲Theo每次吃飯表情和動作都很有戲。（圖／翻攝自陳泱瑾臉書）

▲Theo每次吃飯表情和動作都很有戲。（圖／翻攝自陳泱瑾臉書）

▲Theo每次吃飯表情和動作都很有戲。（圖／翻攝自陳泱瑾臉書）

▲Theo每次吃飯表情和動作都很有戲。（圖／翻攝自陳泱瑾臉書）

Theo有時候還會因為來不及表達需求而有點小生氣，一點一滴看在媽媽眼裡都是甜蜜可愛回憶。看了陳泱瑾的貼文，許多媽媽粉絲也都分享了自家寶貝的趣事，「我女兒是我兒子的翻譯機，即使每天24小時跟兒子相處，還是只有姐姐完全聽懂弟弟在說什麼」、「我兒也是～上次伯母生日，他跟伯母說生日快樂，剛好他正在吃飯，伯母聽成剩一口飯，還說好乖趕快吃，我說他在祝妳生日快樂啦。」

▲Theo每次吃飯表情和動作都很有戲。（圖／翻攝自陳泱瑾臉書）

▲陳泱瑾臉書全文。（圖／翻攝自陳泱瑾臉書）

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