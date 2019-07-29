獨／解婕翎飲料店收攤　推辭加盟忍痛放手「埋伏筆」

記者許逸群／台北報導

女星解婕翎於2018年12月風光開幕手搖飲料店「Joly」，沒想到不到1年時間，今（29日）無預警宣布將在本月劃下休止符，讓許多忠實顧客與粉絲錯愕。

▲解婕翎飲料店「Joly」突然宣布收攤。（圖／記者張一中攝）

飲料店粉絲專頁透露，「很遺憾的，因股東間對於品牌理念不同，在多方因素考量下，今天劃下了休止符。」根據瞭解，店面營運狀況不錯，股東積極想拓展分店、加盟，但解婕翎希望先求穩定品質與多方面考量，造成意見分歧，她最終決定退出。而該店名是以「解婕翎」命名，所以其他股東也順理退出。

請繼續往下閱讀...

其實早在剛開幕時，就有數十家業者有意加盟，但都被解婕翎婉拒。雖然無預警宣布收攤，不過忠實顧客或許可以抱持期待，粉絲專頁透露：「不久的將來，我們會盡快再次為大家服務，謝謝您們！」解婕翎仍對飲料店充滿熱愛，但因恰逢農曆鬼月不宜開店，或許經過一些時間籌備後，飲料店有機會再與大家見面。

開設飲料店的藝人不少，其中包含納豆、解婕翎、丫頭（詹子晴）與無尊等人，他們各自的店在業界與顧客中都有一定口碑，但不只是解婕翎，就連分店眾多的納豆一路經營下來也不容易，畢竟完全屬於跨領域，可見藝人開店不如外界所想的容易。

▲或許在不久的將來，解婕翎就會再有新店面跟大家見面。（圖／記者張一中攝）