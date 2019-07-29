迪士尼「只花7個月吸金2385億」打破年度票房紀錄！外媒：後面還有3部大片

記者洪文／綜合報導

《獅子王》再度蟬聯周末票房冠軍，2019年成為迪士尼的票房重大里程碑，截至7月底全球票房76.7億美金（約2385億台幣）確定突破迪士尼年度票房紀錄（2016年全球票房76.1億美金），也是好萊塢有史以來第一家在北美以外國際票房達到50億美金的電影公司，而目前只是7月而已。

▲迪士尼2019年是票房重要里程碑。（圖／翻攝自網路）

迪士尼2019年發行《復仇者聯盟4：終局之戰》（27.9億美金）、《驚奇隊長》（11億美金）、《阿拉丁》（10億美金）、《獅子王》（9.62億美金）以及《玩具總動員4》（9.17億美金），5部片佔了2019年全球票房前6名，而且有3部片票房超越10億美金，預計後兩片很快會超越這個門檻。

請繼續往下閱讀...

目前只是7月而已，迪士尼全球票房76.7億美金，上述計算並未列入福斯影片發行的《艾莉塔：戰鬥天使》（4億），以及漫威工作室製作、索尼發行的第3名《蜘蛛人：離家日》（10.36億），遠遠超過第2名華納兄弟、環球影業的票房紀錄。

迪士尼接下來半年《冰雪奇緣2》、《黑魔女2》、《Star Wars 9：天行者崛起》皆有10億美金票房的實力，外界預期迪士尼2019年全球票房有望突破100億美金。