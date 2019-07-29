艾怡良情斷洋男友　金曲曾甜蜜合體慶功宴...爆內幕「早進入溝通期」

記者蔡琛儀／台北報導

艾怡良今天中午無預警宣布與交往4年多的外籍男友分手，原因是，去年還曾透露理想婚禮是「穿著蜘蛛人裝」只是今年6月底的金曲慶功宴上，男方還默默出席，當時讓眾人都覺得兩人應該好事已近，沒想到今天就爆出分手消息。

▲艾怡良閃電宣布分手交往4年的外籍男友。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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艾怡良經紀人左光平表示，她現在心情相當平靜，金曲獎時其實兩人已經進入溝通期，約莫金曲前後分手，「站在經紀公司的立場，我覺得這個狀態蠻健康的，討論過，然後也想過，說得也很平靜。」除了兩人對結婚沒有共識，距離也是一個問題，「因為男生不在台北工作，也一直有點像是遠距離吧，我覺得可能討論後覺得工作型態終究短時間內比較難調整成進入婚姻的狀態。」

▲艾怡良前男友今年六月還有出席金曲慶功宴。（圖／資料照／記者關韶文攝）

因為每次活動都會被關心感情，因此她原本對於公開分手一事足足考慮一兩週，還找左光平討論，左光平說：「我覺得這件事情有點像是，你的一個朋友，跟男朋友分手了，然後我想要跟你聊聊，這種感覺。我覺得這個做法是給彼此空間吧，她也鬆口氣，然後繼續生活這樣。」昨天艾怡良照常出席鐵玫瑰音樂節，左光平說，她還是在工作上保持專業，接下來也要繼續工作，8月會有一段假日可以好好休息。