快訊／艾怡良宣布分手4年洋男友！　情斷原因曝光…女網友超有感

記者潘慧中／綜合報導

艾怡良和外籍男友交往4年多，最後一次同框是在6月底的金曲獎慶功宴，怎料她29日突然在臉書宣布分手，「說出來真的鬆了口氣，雖然掙扎了一陣子才真的說出來，『願逝去的愛，能原諒我們。』」

▲艾怡良最後一次同框外籍男友。（圖／記者關韶文攝）



慶功宴當天雖然一路舉辦到半夜2點，但是艾怡良男友躲在餐廳角落，完全沒有任何怨言，「男朋友有來呀，他最近在台灣，但是他應該眼睛都快瞇起來，因為是一個很穩定作息的人。」

請繼續往下閱讀...

▲▼艾怡良分手。（圖／翻攝自艾怡良臉書）



艾怡良當晚仍以「男朋友」稱呼，怎料1個月後突然宣布分手。她29日鼓起勇氣和粉絲坦白此事，她和男方討論了很久，雙方都找到了一個共識，那就是不結婚，既然如此，彼此也就選擇了分開，並且親口證實愛情已經逝去，「算是很理性的一個結論。」

艾怡良臉書全文：

在發這篇文之前，我一直在想辦法累積勇氣，一向膽小的我，打算說一些跟我自己有關的事，如果有興趣的，可以一聽，沒興趣的，當然我們還是可以只用音樂交朋友。

我們很好，但或許只能停在很好了。我指的是這個，我跟朋友和家人們，通常稱呼他為男朋友的男人。經過一段時間的反覆討論，找到一個共識，是不往婚姻前進。既然不往那兒去了，也就在一個彼此都能接受的氣氛下分開了，算是很理性的一個結論。

說出來真的鬆了口氣，雖然掙扎了一陣子才真的說出來。

「願逝去的愛，能原諒我們。」